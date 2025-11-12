被蕭煌奇爆：「你敗腎！」　炎亞綸遭認證可以去撿骨

記者葉文正／台北報導

《我偷偷升級》是炎亞綸首度以個人視角經營的 YouTube 頻道，主打真實、不避談的內容。在最新一集中，他邀請金曲歌王蕭煌奇擔任嘉賓，兩人重返蕭煌奇的母校——台北市立啟明學校，體驗視障者的校園生活。

▲蕭煌奇(左)與炎亞綸挑戰投籃機，炎亞綸戴上眼罩體驗視障者日常。（圖／大浪娛樂）

但蕭煌奇竟「開著跑車」接炎亞綸上課！雖然只是節目設計橋段，但畫面相當衝擊，蕭煌奇自封「最佳司機」，炎亞綸則臨危受命成為「人體導航」，全程報路、喊左右轉、提醒紅綠燈，過程驚險又爆笑，炎亞綸下車時甚至一度腿軟直呼：「我真的需要升級駕照了」

▲兩人切磋柔道。（圖／大浪娛樂）

到了正式體驗環節，為了讓炎亞綸更貼近視障者的日常，蕭煌奇要求他戴上眼罩、手持白手杖行走。首次嘗試的炎亞綸步履維艱，甚至多次誤打到前方的蕭煌奇，讓對方哭笑不得直喊：「欸你打到我了啦！」讓他尷尬不已。

在高中時期就考取按摩師執照的蕭煌奇，雖然一路追逐音樂夢想，但這張執照也證明他在音樂之外同樣擁有專業技能。這次他更帶著炎亞綸親身體驗「按摩課程」。正式開始前，兩人先得認識人體各部位的骨骼構造，面前擺放著「大體老師」的骨骼模型，要猜猜看是哪個部位。

沒想到炎亞綸在蒙眼狀態下連連答對骨骼名稱，讓蕭煌奇忍不住笑虧：「如果沒工作，你真的可以去撿骨了！」接著，炎亞綸親自躺上按摩床，接受蕭煌奇與經穴老師的「雙手聯彈」。過程中他多次被按到「叫出聲」，直呼「真的很痛！」尤其按到後腰時更痛得受不了，蕭煌奇則趁機虧他：「啊你就敗腎啊，可能要處理一下！」讓炎亞綸哭笑不得。

曾是柔道國手的蕭煌奇，於 1994 年北京殘障亞運奪下銅牌，並在 1996 年亞特蘭大帕運名列第七。2025 年，他更以運動員身份重返柔道賽場，在「2025 雙北世界壯年運動會」帕拉柔道男子 90 公斤組競賽中，以直落二擊敗對手，勇猛奪得金牌。這回他自然要帶炎亞綸親身體驗「柔道精神」。身為初學者的炎亞綸，果然逃不過被「爆摔」的命運，甚至在雙方對練「釘孤枝」時，被摔得露出驚恐神情、連連求饒喊停。

而學習柔道這件事，也讓蕭煌奇有感而發的表示：「其實在這過程中是非常辛苦的，但摔柔道有個好處，就是可以體驗人生的『跑馬燈』。柔道對我來說是一個很重要的里程碑，我就是看不見，所以才學柔道。雖然常常被摔倒，但我被你摔一萬次，我總是有機會摔倒你一次，而那一次就值得了，這就是柔道的精神。」

炎亞綸個人 YouTube 頻道《我偷偷升級》將於 11 月 6 日推出正片第一集，之後每週四晚間固定上線，持續帶來他最真實、最貼近生活的一面。