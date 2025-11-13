11月13日星座運勢／金牛座揪友聚會的好日子！巨蟹座買彩券中小獎
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：努力達成目標
感情：用愛擁抱家人
財運：運用人脈獲利
幸運色：橙色
貴人：雙魚
小人：水瓶
雙子座 ♊
工作：成功實施管理
感情：愛情甜蜜快樂
財運：可以夢想成真
幸運色：粉紅色
貴人：天蠍
小人：處女
天秤座 ♎
工作：辦公心情平靜
感情：朋友介紹相親
財運：建立財務管控
幸運色：橘色
貴人：雙子
小人：射手
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：真誠對待客戶
感情：溫馨浪漫約會
財運：網路發展門路
幸運色：黑色
貴人：天秤
小人：獅子
金牛座 ♉
工作：促進知識分享
感情：好朋友來相聚
財運：買到折扣商品
幸運色：淡藍色
貴人：處女
小人：巨蟹
處女座 ♍
工作：智商高情商佳
感情：愛情機會很多
財運：投資自我判斷
幸運色：橘色
貴人：射手
小人：金牛
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：運用網絡資源
感情：浪漫奢華愛情
財運：買彩券得小獎
幸運色：棕色
貴人：牡羊
小人：天蠍
天蠍座 ♏
工作：提升信譽品質
感情：放棄一廂情願
財運：建立財務基礎
幸運色：玫瑰色
貴人：魔羯
小人：雙魚
雙魚座 ♓
工作：縮短作業流程
感情：心心相印珍惜
財運：家族企業賺錢
幸運色：白色
貴人：獅子
小人：雙子
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：完成任務挑戰
感情：激情保持長久
財運：優惠折扣便宜
幸運色：黑色
貴人：巨蟹
小人：牡羊
獅子座 ♌
工作：逆轉負面形象
感情：情意相扶珍愛
財運：遇見合適夥伴
幸運色：卡其色
貴人：金牛
小人：魔羯
射手座 ♐
工作：平衡工作生活
感情：保持距離休息
財運：找到最佳機會
幸運色：金色
貴人：水瓶
小人：天秤
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
