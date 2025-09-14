「樂天最正MC」艾融公開理想型！　打拼事業想帶家人環遊世界

記者孟育民／台北報導

「樂天最正 MC」艾融首度參與毛孩公益，熱情響應2026 主題公益月曆《莎浪黑呦》！這次由財團法人流浪動物之家基金會推出，特別聚焦「黑犬軍團」12 隻黑狗，搭配主人的真情告白，用可愛與溫柔翻轉世人對黑狗的偏見。艾融透露自己雖然沒養過寵物，但一直很喜歡小動物，因擔心照顧不周反而傷害牠們，加上行程繁忙，所以更加重視公益活動。她說：「就算不能親自養，我也希望能透過參與浪浪活動，盡一份心力幫助牠們。」

▲艾融響應做愛心。（圖／財團法人流浪動物之家基金會 提供）



臉蛋甜美、身材嬌小卻擁有 32D 曲線的艾融，曾以性感寫真《艾在你身邊》大受歡迎，也常被球迷暱稱為「樂天最正 MC」。她的專業不只受到粉絲喜愛，更獲得綜藝天王吳宗憲多次稱讚，直誇她美麗又認真，也因此接下更多代班主持與節目機會。她也俏皮公開理想型：「男生只要乾淨大方、個性溫柔就很迷人。如果還喜歡毛小孩，更加分！」

▲艾融公開理想型。（圖／財團法人流浪動物之家基金會 提供）

被問到是貓派還是狗派？艾融笑說：「我欣賞貓的自信，也喜歡狗的陽光，其實我就是犬貓綜合體！」她特別提到對黑狗的喜愛：「黑狗的眼神很聰明，而且『黑狗兄』在台灣文化裡代表新潮，還是棒球代表隊的吉祥物，我真的很喜歡。」

▲艾融對於貓狗一樣喜愛。（圖／財團法人流浪動物之家基金會 提供）

接下來的計劃，她透露除了固定的直播、運動主持和啦啦隊，還有新作品與代言正在籌備。雖然行程緊湊，她仍堅持參與公益；至於夢想，她希望能帶著家人一起環遊世界，「不管工作多忙，還是要記得生活與夢想，這樣才能把快樂分享給觀眾與毛孩。」