八點檔男星57歲仍單身！劇裡擁大小老婆…爸媽入戲「點名帶回家」

記者黃庠棻／台北報導

在台劇《寶島西米樂》中擁有大小老婆的資深演員陳文山，劇中最常做的一件事就是睡沙發，因為老婆們吵架，搞得他兩面不是人，只好獨自睡沙發。戲外的他，其實沒結婚，還透露常因為讀劇本讀到睡著，睡沙發的次數還比睡床多。

▲陳文山（右三）在台劇《寶島西米樂》擁有兩個老婆，私底下卻是黃金單身漢。（圖／翻攝自Facebook）



陳文山在《寶島西米樂》飾演銀樓老闆，在自由戀愛下想娶老婆，卻發現已被長輩訂了娃娃親，只好迎娶大老婆黃婕菲入門，原本的愛人蔡宜君只好屈就當小的；一個屋簷下兩個老婆，總是會比較，大老婆善妒，一言不合就爆氣；為了兩邊不得罪，劇中，陳文山這位大老闆最常睡的地方就是沙發。

戲裡，陳文山被大小老婆夾攻，常鬧得家裡雞犬不寧，孩子也對他不諒解。陳文山的爸媽還入戲地對他說，這大老婆太小姐脾氣了，小老婆比較溫柔，改天帶她來家裡坐坐。讓他提醒爸媽，這只是演戲，兩位老婆都已婚、有老公了。

出道38年的陳文山，在許多台劇中都能見到他的身影，在《寶島西米樂》中他的台詞也常穿插台語俚語，甚至還是劇裡演員的台語義務指導老師。拍戲時，也常買零食、甜品請大家，是劇組公認的大好人。

只不過，陳文山也因為演戲忙碌，戲外還是孤家寡人，因為兄弟們都已經結婚，爸媽也懶得催他了。《寶島西米樂》週一至五晚間5至7點於緯來戲劇43頻道播出。