一隻阿圓低胸cosplay闖動漫祭！
今晚鬼門開！「5種庇佑品」護身
韓女團合約「禁止懷孕」！
楊德昌遺作《一一》25周年重生！杜篤之傾力修復原音　BBC列21世紀百大電影

記者蕭采薇／台北報導

已故傳奇名導楊德昌，生前最後一部集大成之作《一一》經典地位歷久不衰，時逢上映25周年，推出全新4K數位修復版，由金獎音效大師杜篤之傾力修復聲音，楊德昌遺孀、《一一》配樂彭鎧立全程監製影像修復與色彩調整，精準重現九零年代的台北樣貌。

▲《一一》是楊德昌導演生前最後一部集大成之作。（圖／甲上娛樂提供）

▲《一一》是楊德昌導演生前最後一部集大成之作。（圖／甲上娛樂提供）

《一一》享譽國際，楊德昌也於2000年榮獲坎城影展最佳導演獎肯定，成為第一位獲此殊榮的台灣導演，更被英國電影協會、美國國家影評人協會、《芝加哥太陽報》等評選為年度最佳電影，BBC及《紐約時報》、《衛報》等皆將這部片奉為「21世紀最偉大百大電影」。今年紀念25周年，以全新4K數位修復版載譽重返坎城影展經典單元開幕片，足見《一一》的不朽經典地位及影響力。
 
曾與楊德昌合作《海灘的一天》、《恐怖分子》和《牯嶺街少年殺人事件》的杜篤之，非常追求聲音的真實感和空間感，相識超過20年的兩人交情匪淺，楊德昌導演始終對杜篤之讚譽有加，曾說：「他給予了我工作和生活上的信心。」

▲楊德昌《一一》坎城紀念版原文海報。（圖／甲上提供）

▲楊德昌《一一》坎城紀念版原文海報。（圖／甲上提供）

杜篤之也感念表示，此生影響自己最深的人就是楊德昌和侯孝賢導演。杜篤之這次為老友再度出馬，傾力為《一一》重新細膩修復電影裡各式各樣的聲音，完整留住台北昔日的美好時光。
 
楊德昌執導《一一》是繼《牯嶺街少年殺人事件》、《獨立時代》及《麻將》之後沉潛4年推出的新作，他曾透露如果想拍生命的故事，可以專注在單一的個人，但如果要拍從小到大、到老的生命階段，最好要拍一個「家庭」，「因為所有的年齡都有一個代表，所有的人又都是密切相關的，他們的經驗可以投射到彼此身上。」

▲《一一》是楊德昌導演生前最後一部集大成之作。（圖／甲上娛樂提供）

▲吳念真（右）與尾形一成（左），在《一一》中飾演事業夥伴。（圖／甲上娛樂提供）

楊德昌雖早在開拍前15年就已寫好劇本，但因為故事縝密，人物關係複雜，他認為自己的人生歷練還不夠，直到邁入50歲，擁有足夠的生命經歷和情感視野，有把握具體呈現片中描繪的家庭體驗與情感溫度，才進而拍攝《一一》。
 
這部集大成之作講述一個中產階級家庭遇到的酸甜苦辣，楊德昌當年找來合作多年的導演好友吳念真擔綱男主角簡南峻，展現時不我予的中年男人滄桑感，精湛演技有目共睹，由他串起與金燕玲飾演的妻子敏敏及女兒婷婷和兒子洋洋的人生百態，多年以來始終被國內外影評盛讚「不同年紀看都有不同的感動」。

▲《一一》是楊德昌導演生前最後一部集大成之作。（圖／甲上娛樂提供）

▲《一一》經典地位歷久不衰。（圖／甲上娛樂提供）

《一一》25周年4K數位修復版將於9月19日在台上映，預售套票內含坎城紀念版A2原文海報及電影票一張，售價600元，全台限量1125套，數量有限，賣完為止，將在光點華山電影館及喜樂時代影城高雄總圖店販售，開賣時間近日公布，更多資訊請追蹤甲上娛樂粉絲團。

 

