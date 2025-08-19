赴北京宣傳被提20年前吸毒…遭轟「劣跡藝人」　屈中恆發聲回應！

記者黃庠棻／台北報導

資深舞台劇導演賴聲川日前在北京舉行《寶島一村》宣傳活動，一名觀眾直言央視曾報導屈中恆涉毒，當場批評他應被列為「劣跡藝人」，讓現場氣氛陷入尷尬。對此，《ETtoday星光雲》關心屈中恆目前的狀態，他也透過經紀人做出回應。

▲屈中恆近日赴北京宣傳。（圖／翻攝自Facebook／屈中恆藝嚮世界）

屈中恆透過經紀人回應《ETtoday星光雲，表示「謝謝大家的關心，20年前曾犯的錯誤已認真改正，目前很珍惜擁有的一切，也專注做好每一份工作，謝謝大家」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲屈中恆做出回應。（圖／公視提供）

近日，屈中恆與賴聲川到北京宣傳舞台劇《寶島一村》，在一場觀眾提問的活動中，被提及多年前吸毒一事，還遭到控訴是「劣跡藝人」甚至批評他不該繼續參與演出。導演賴聲川僅簡短回應「我覺得這個問題，我們沒有什麼好談的，謝謝你。」隨後活動緊急中止。

▲屈中恆過往吸毒往事被起底。（圖／翻攝自微博）

據現場目擊者描述，屈中恆面對提問當下神情尷尬，同行的文章則低頭迴避視線，而賴聲川在活動結束時更伸手怒指該名提問觀眾，顯示出不滿情緒，文章則在一旁輕拍賴聲川的背以示安慰，希望緩解導演的情緒，面對輿論的熱議，屈中恆並未公開回應，僅低調離場。

▲屈中恆過往吸毒往事被起底。（圖／翻攝自微博）