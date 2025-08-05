町田啓太正式進軍韓國！　加入妻子所在經紀公司…韓網炸鍋

記者張筱涵／綜合報導

日本當紅男演員町田啓太於8月5日正式與韓國綜合娛樂公司HB娛樂簽約，展開在韓及全球的演藝活動。HB娛樂表示：「我們將有系統地支援町田啓太在韓國與全球的事業發展，並全力支持他憑藉多樣魅力與演技實力，在全球舞台發光發熱。」

▲町田啓太。（圖／翻攝自Instagram／keita_machida_official）



自2010年透過舞台劇《鐵拳對鋼拳》出道後，町田啓太活躍於影視圈，曾主演《今際之國的闖關者》、《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》及翻拍自韓片《只有你》的電影《Your Eyes Tell》等話題作。今年7月他主演的新劇《玻璃之心》上線，12月將再以電影《10DANCE》主角身份回歸。HB娛樂則為《SKY Castle》、《來自星星的你》等多部名作的製作公司，旗下集結多位實力派演員。

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然而，簽約消息曝光後，韓網論壇Theqoo瞬間炸鍋，大批網友指出町田啓太與日本右翼勢力有關，引發激烈反彈。多數留言直指：「他根本就是右翼」「不是有爭議，是貨真價實的右翼」「參拜靖國神社還想來韓國賺錢？」也有網友質疑HB娛樂：「公司都沒查過背景嗎？」「幹嘛幫右翼藝人鋪路？」「就因為老婆是這家公司的藝人？」此番爭議持續延燒，町田啓太未來在韓國的演藝動向與大眾接受度，恐將面臨不小挑戰。