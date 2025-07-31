慌了！男星被逼半年內要完婚　「急徵另一半」揭恐怖下場

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▲▼Theseus忒修斯成軍10年推出新專輯。（圖／抓馬娛樂提供）

▲Theseus忒修斯成軍10年推出新專輯。（圖／抓馬娛樂提供）

記者翁子涵／台北報導

Theseus忒修斯的劉正和翔煜推出第二張專輯《未擇之路（凡勢我）》，2人轉眼都將滿30歲，感情生活一片空白，其中翔煜更有要趕在明年1月6日前立刻結婚的壓力，他解釋因家族開廟，被多間神明「通緝」提醒要在31歲前結婚才能補「財庫」，另一半條件要同時符合，屬老鼠，大小1歲或小4歲，命格會比較好，還要農曆30歲，如果沒有財庫會有兩個洞補不上。

▲▼Theseus忒修斯9月將舉辦專場開唱。（圖／抓馬娛樂提供）

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▲▼Theseus忒修斯9月將舉辦專場開唱。（圖／抓馬娛樂提供）

▲▼Theseus忒修斯成軍10年推出新專輯。（圖／抓馬娛樂提供）

距離期限不到半年的時間，他也幽默徵友盼能成功補足財庫，更直言：「外型不參考，只看八字命盤。」可說是相當迷信，談起另一半的條件，翔煜表示自己無法接受同行，怕公私無法分明，最好是有外派工作或航空業，這樣才能適應他常常要睡在辦公室的打拼生活，更笑稱手上已有2、3個理想的口袋名單，「都是我很熟的同學，我有跟對方爸媽講，阿姨我的人生快要完蛋，快救我，他們都說可以啊！」

而單身兩年多的劉正，則被翔煜爆料：「有次他分手兩個月在我們家練團，唱一唱就沒聲音，小正一直哭，我抱吉他笑，不然吃一下薯條跟炸機，休息一下繼續唱，小正繼續哭。」劉正坦言因為自己在熱戀期很黏人，後期則很做自己，也因此被提分手，他笑說：「很後悔，目前也覺得先不要談戀愛，可以交很多朋友，但要走到感情這一步，現在會想比較多。」

為了拍攝專輯封面，劉正2個月瘦12公斤，曾經最胖到130公斤的他，為了新專輯和演唱會，也定下要在9月20號演唱會前，瘦到75公斤，笑說：「距離目標還有10幾公斤。」 這次他們挑戰台語專輯，劉正一開始只能給自己20分，唱的比說的好聽，小時候在台南陪阿嬤常常講比較順，為了唱台語歌下足苦心從查台語字典開始，翔煜更爲他找來新曲歌王助威，流氓阿德、陳以恆、百合花都是劉正的台語老師。
 

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Theseus忒修斯

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