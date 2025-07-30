美乳女神拍廣告踩雷！玩「優良基因」諧音梗挨轟：宣揚白人至上主義

記者劉宛欣／綜合報導

27歲的好萊塢女星席德妮史威尼（Sydney Sweeney）以火辣曲線和亮眼外型走紅影壇，代表作有《高校十八禁》等人氣作品，近年更成為時尚品牌新寵兒，不少廣告爭相邀約，還受封「美乳女神」稱號。她最近為牛仔褲品牌American Eagle拍攝的一則廣告，卻因一句話掀起爭議，被批評涉及種族歧視與「白人至上」思想。

▲席德妮史威尼是新一代時尚品牌寵兒。（圖／翻攝自品牌Instagram）

廣告主軸圍繞一個英文雙關語，原文寫著「Sydney Sweeney Has Great Genes」，乍看像是稱讚她有「優良基因」，不過畫面中她接著將「Genes」劃掉，換上與其同音的「Jeans」（牛仔褲），轉為打趣自己穿的褲子。雖然文字遊戲本意只是創意操作，卻有不少網友不領情，認為這樣的用詞有「美化白人基因」之嫌，甚至被解讀為白人至上主義。

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▲席德妮史威尼牛仔褲廣告被批評。（圖／翻攝自品牌Instagram）

影片中席德妮史威尼頂著金髮碧眼，在自己的人像海報前說道：「基因會從父母遺傳給後代，通常決定一個人的頭髮顏色、性格，甚至眼睛顏色。而我的牛仔褲是藍色的。」這番說法加上形象設定，讓不少網友直言「格外不舒服」，有人在社群X上指出：「選一個金髮碧眼的白人女性，來作為『擁有完美基因』的象徵，太不敏感了。」