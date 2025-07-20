黃奕12歲女兒不愛讀書「想去韓國當練習生」　遭網毒舌：顏值不行

記者劉宛欣／綜合報導

曾憑《還珠格格3》走紅中國大陸女星黃奕，今年靠著《似錦》中的反派長公主，再登事業巔峰，私下的她經常透過社群分享生活。近日她在曬出一段與12歲女兒「多多」的對話影片，影片中可見，女兒表示自己對讀書興趣缺缺，夢想到南韓成為練習生，追逐當偶像的夢想，讓身為藝人出身的黃奕一方面感到不捨，一方面也陷入「該不該支持女兒夢想」的兩難。

▲黃奕今年因《似錦》中長公主一角再度走紅。（圖／翻攝自黃奕微博）

母女倆邊吃飯邊閒聊，當黃奕問起為什麼不喜歡念書時，多多回答：「學校的氣氛讓我很不開心，很落後、也不純真，就像機器人一樣。」自己嚮往在舞台上發光發熱，想去南韓當練習生。黃奕聽完後雖然心疼女兒的情緒，卻也表達擔憂，還舉出韓庚（前SJ成員）當年的例子，警惕她練習生生活並不如外界想像的光鮮：「韓庚說他跳舞跳到肋骨斷掉長好了都沒發現，可見練習壓力有多大。」

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▲黃奕女兒想當KPOP偶像。（圖／翻攝自黃奕微博）

儘管媽媽好言相勸，但多多意志堅定，強調：「反正我就是一定要去體驗。」還為此做了功課，「去SM當練習生是200萬人搶75個名額」，並堅持表示：「唱歌、跳舞，在舞台上閃閃發光，那是我最嚮往的事，我可以吃苦。」對於是否能承受外界對藝人的批評，她也回應得毫不猶豫：「不在意別人的想法，如果覺得不好，我可以改變、讓自己更堅強。」

面對女兒這樣的堅定態度，黃奕坦言身為母親的她很糾結，不知道應該百分百支持孩子的夢想，還是該扮演提醒現實的角色。不過，這段影片曝光後，網友反應卻相當冷淡，甚至有不少人直接批評「長得普通」、「顏值不行」、「還是讀書比較實在」，狠酸她沒繼承媽媽的高顏值。