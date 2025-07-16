「泰國五月天」天團將來台開唱！　搶先曝光驚喜彩蛋

▲泰國五月天Retrospect將來台開唱。（圖／花蓮縣政府提供）



記者翁子涵／台北報導

「2025花蓮夏戀嘉年華」將於7月23日登場，卡司包括麋先生、美秀集團、潘越雲、施孝榮、告五人、婁峻碩、玖壹壹、高爾宣、韋禮安、新科金曲樂團TRASH、鼓鼓呂思緯、白安等歌手輪番演唱， 而除夏戀嘉年華一連5天演出之外，亞洲舞王羅志祥個人將於7月28日舉辦「義唱」回饋家鄉花蓮。

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▲▼TRASH、麋先生將接力開唱。（圖／花蓮縣政府提供）



夏戀嘉年華已連續舉辦17年，23日演出首日更破天荒邀來被譽為「泰國五月天」的搖滾天團Retrospect來到花蓮飆唱，引起聽團界一陣驚呼！團員們也開心直呼：「這是我們第一次有機會到花蓮，我們曾經從一些照片了解到花蓮，像是七星潭就很漂亮，東大門夜市的台灣小吃蠻感興趣的！」對於首次受邀夏戀這麼重要的台灣音樂節演出，他們相當期待：「我們覺得非常榮幸，所以這次有機會再回到台灣，我們都很高興，也很認真的準備演出要呈現給台灣的粉絲們！」



泰國夯團Retrospect的搖滾魅力，在泰國獲獎無數，曾多次來台舉辦售票演唱會，他們承諾花蓮樂迷會帶來精彩表演：「這一次我們準備了還沒有在台灣演出過的新歌要呈現給台灣粉絲，也有設計一些專門給這次活動的一些有趣橋段，請大家一起期待！」

最後更向台灣粉絲呼籲一起來玩：「我們感到非常開心跟興奮，能夠再次回到這個我們深愛且有著深厚情感連結的地方，我們也非常期待能見到老朋友，還有沒見過我們的新朋友們，希望大家可以一起開心的玩，以及跟以往一樣，給予我們溫暖的歡迎，這次的機會非常難得，大家一定不要錯過，到時候見！」

