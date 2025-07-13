直擊／眾星朝聖GD小巨蛋！鬼鬼零遮掩現身追星　台下驚現「大咖金曲歌后」

記者吳睿慈／台北報導

南韓天王G-DRAGON（GD）於11日起連續3天在台北小巨蛋舉辦演唱會，活動來到最後一天，13日接近6點時，藝人陸陸續續到場支持，稍早郭台銘老婆曾馨怡與女兒來到現場，女兒長得亭亭玉立，另外還有藍心湄、陳美鳳、鬼鬼、王子、余祥銓、柔柔、林柏宏全都來了。

▲▼曾馨怡與女兒還有余祥銓與妻子到場。（圖／記者吳睿慈攝）



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郭台銘老婆曾馨怡約5點多現身支持天王GD，女兒身高快與媽媽齊平，五官立體、長得甜美，余祥銓與老婆柔柔扮成「GD」，兩個人頭上套著絲巾，余祥銓笑喊：「絲巾跟包包都是我媽（李亞萍）。」還替粉絲錄製了一段〈POWER〉，互動有趣。

▲▼鬼鬼打扮超潮，朝聖天王GD演唱會。（圖／記者吳睿慈攝）



鬼鬼、王子皆未遮掩，打扮超潮現身場外，林柏宏、藍心湄、陳美鳳則是另外被粉絲直擊，他們低調入場；金曲歌后魏如萱開心與粉絲合照，她害羞表示「我什麼都想看，小孩在家，托給鄰居。」

▲▼金曲歌后魏如萱、林柏宏現身支持天王。（圖／記者吳睿慈攝）



除此之外，3天連續報到的「GD好友」李洙赫稍早也在彩排時現身，GD還指向包廂，用中文說著：「我的朋友！」熱情介紹友人，全場掀起熱烈尖叫聲。