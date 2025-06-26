快訊／美秀集團爆內鬨1個月　深夜緊急聲明：與修齊即日起停止合作

記者蔡琛儀／綜合報導

剛邁入成軍9年的人氣樂團「美秀集團」才入圍今年第36屆金曲獎最佳樂團、年度單曲兩項大獎，沒想到上個月中吉他手修齊突宣佈要退團，緊接著主唱狗柏也罕見回擊修齊，怒揭他七大罪狀，讓樂團紛爭浮上檯面，上週修齊再度發文，又說其他四名團員沒有對狗柏的發文表示立場選邊站，令人對於美秀集團內部狀況霧裡看花。稍早美秀集團終於發表聲明，宣布：「修齊自即日起停止在美秀集團的工作與活動。」

▲美秀集團宣布吉他手修齊（左1）即日起停止樂團工作與活動。（圖／資料照／出日音樂提供）

美秀集團聲明中表示，近日部分情緒言詞使公眾產生諸多揣測與擔憂並非團員與樂團的本意，回歸內部消化，並在幾經討論下，發現彼此仍無法對未來走向取得共識，「於是最後我們共同做出這個決定。」

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美秀集團最後也說：「即使現在做了不同的選擇，未來也可能會在某個地方再相遇。在此之前，美秀集團與修齊將進入新的狀態，並持續在各自的道路上前進。」而美秀集團經紀人也證實：「目前美秀集團已經確定停止與修齊的合作。」至於本週金曲獎頒獎典禮，由於《美秀集團同名專輯》是五人一起創作的作品，因此修齊還是會出席典禮，恐也是樂迷最後一次再看到五人體的型態。

▲美秀集團聲明全文。（圖／翻攝美秀集團IG）

美秀集團聲明全文：

致所有關心美秀集團的同業先進與樂迷朋友

上個月美秀集團過完九週年生日，現正邁入第十年，這一陣子發生一些風波造成紛擾，美秀集團要在這裡向大家說明：

「修齊自即日起停止在美秀集團的工作與活動」

美秀集團邁入第十年，20出頭歲的我們大學還沒畢業就開始這段旅程，從學期作業到全職樂團，從創立公司到海外巡迴，一路走來完成了許多事情。我們總是把最光彩奪目的成果展現給大家看，鮮少描述背後花費多少心力，又或者經歷過多少挫敗。團隊不總是合作無間，偶爾也會發生分歧、誤解，近日部分情緒言詞使公眾產生諸多揣測與擔憂並非團員與樂團的本意，這些問題就讓我們回歸內部消化，請大家放心。

十年過去，此時我們各自進入不一樣的人生階段，大家即使已經認識了十年、十五年，也會在某一刻發覺想要達成的目標似乎與彼此不同，而這一份不同在團隊之間成為阻礙，在幾經討論下，仍無法對未來走向取得一致的共識，於是最後我們共同做出這個決定。

音樂是自由的，

即使現在做了不同的選擇，未來也可能會在某個地方再相遇。

在此之前，美秀集團與修齊將進入新的狀態，並持續在各自的道路上前進。

美秀集團

2025/06/26