買信義區豪宅「蜜月期只有1個月」！依依見震撼一幕：這輩子沒遇過

記者潘慧中／綜合報導

雙胞胎依依（蔡依伶）2023年底結束10年婚姻後，加上長年都有在看房子，便決定買一間自己喜歡、不用顧慮任何人需求的房子。不料下定決心購入位於信義區的房子後，竟是惡夢的開始，「一個月蜜月期！」

▲依依買下信義區豪宅後，只度過一個月的蜜月期。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



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依依透露買房前，房仲就告訴她隔壁確定會都更，「所以這一區一定會漲」，讓她當下立刻決定買下來，還對新家充滿浪漫想像，「我的人生起點應該就要在這裡重生了吧。」

沒想到天算不如人算，依依住了一個月後，有天突然被震到嚇醒，「不是被蟲鳴鳥叫、也不是被陽光灑下來吵醒。」她急忙詢問鄰居才知道是隔壁的都更建案開始施工，「我這輩子沒有遇過就在我正旁邊施工，而且是拆房子跟挖地基的，這件事情會有多震撼。」

▲依依沒遇過在住家旁邊施工。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



這也是依依第一次在家開窗戶就看到怪手在眼前，「我住4樓還好。可是我鄰居住2樓的，就有一個大的水泥塊掉下來砸到他的陽台。」此時，她才驚覺未來每天早上都可能被吵醒。

▲▼依依自嘲每天在家都像在坐按摩椅。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



如今生活在震動中，依依自嘲：「我現在每天都像坐按摩椅這樣。」她還無奈地說，工人每天都準時上工，「8點開始震，5點才停，震好震滿，至少要4到5年」，她只好逼自己調整生活作息了。