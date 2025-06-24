梁赫群驚見兒子「開窗坐在窗台上」 貪看棒球險出事

記者葉文正／台北報導

中天綜合台《同學來了》藝人梁赫群想到暑假又要花大錢就很頭痛：「去年暑假短短7天就不知道燒掉多少錢，我們到奧蘭多，第1天去遊樂園，玩完又去郵輪5天，最後1天還去遊樂園，小孩爽翻天，可是你知道美國有多貴嗎？我們總共7個人，一餐就要1萬多元。」





▲梁赫群嘆照顧小孩不能鬆懈。（圖／中天提供）

梁赫群也正在替兒子規劃今年的暑期活動：「應該會去泰國，因為今年過年去泰國時，遇到一對台灣夫妻帶著小孩來跟我拍照，聊天時他們說要在泰國玩1個月，我兒子聽了眼睛就亮了，跑來跟我講他也要玩1個月。」而對方接著又聊到在泰國置產的話題，老婆的反應讓梁赫群超崩潰：「他們說有在泰國買房子，他們一講完，換我老婆眼睛亮了，一直問說這邊可以買是不是？」

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▲黃小柔擔心先生健康。（圖／中天提供）



梁赫群還提到照顧小孩一刻都不能鬆懈：「我這輩子永遠都忘不了，那天我在看棒球，結果看一看突然發現小孩沒在客廳、也沒聲音，我趕快去每個房間找，後來在我小孩的房間找到他，他坐在窗台上，窗戶已經被打開，他看著樓下的車子在那邊笑。」

這場面讓梁赫群嚇到慌了手腳：「我想說怎麼辦，我怕我一叫他，他害怕或嚇到就掉下去，後來我一個箭步踩在床上去把他抱下來，但因為我突如其來的舉動他嚇到大哭，我老婆在洗澡，她一聽到圍著浴巾就衝出來把我罵一頓。」這段經歷也讓主持人阿Ken想起小時候的可怕回憶：「這是我媽跟我說的，我還是嬰兒的時候，我媽抱著我忙別的事情，我手在亂抓電線，結果我一拉，整個熱水壺掉下來，熱水灑在我跟我媽身上，兩個人都燙傷。」



黃小柔為了讓孩子有豐富的暑假也是忙到不行：「去年暑假我跟我先生來不急安排，我就說不然去環島，我們到了遊樂園，因為我怕曬就全身包緊緊，然後開始說服我先生陪小孩去玩滑水道，而且3個小孩都要陪。」沒想到玩了一整天後，老公的身體卻出了狀況：「當天晚上，我先生吐又暈眩，整個臉白掉，我很怕他心臟停止，因為他大我12歲，心臟有裝過支架，我很緊張，很怕他會走掉，我趕快叫救護車去醫院。」

而孩子看著爸爸難受的模樣也自責到不行：「後來檢查出來是耳石脫落，醫生很認真地跟我講說『妳先生現在真的需要急救』，我大兒子也跟著我去，他一直哭說『對不起爸爸，我不應該拖你上去玩』。」內容鎖定中天綜合台晚間9點《同學來了》。