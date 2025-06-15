「短劇男神」柯淳首度拍橫短劇！二搭《好一個乖乖女》余茵…雙升咖

記者陳芊秀／綜合報導

大陸「短劇男神」柯淳（本名：趙柯淳）因演出直式短劇《好一個乖乖女》爆紅，短劇播放量超過20億傲視業界，更受邀參加陸綜《無限超越班3》。他近日官宣接新劇《不一樣的她之糖衣》，而且採橫式中短劇模式播出，女主角正是《好一個乖乖女》的余茵，兩人也正式二搭！

▲「短劇男神」柯淳首度拍橫短，二搭《好一個乖乖女》余茵。（圖／翻攝自微博）

柯淳被視為當今直式短劇（大陸用語：豎屏短劇）的頂流演員，主演數十部短劇，身高188公分身材高挑，以霸道總裁形象深植人心。他的新劇《不一樣的她之糖衣》，是首部橫式中短劇（大陸用語：橫屏中短劇），意即單集播放長度會介於微短劇和長劇之間，且在劇中將挑戰一人分飾兩角，還有不少哭戲，劇集將在安徽拍攝。

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▲《不一樣的她之糖衣》改編自饒雪漫小說，採橫式中短劇模式播出。（圖／翻攝自微博）

余茵也是短劇界頂流級女神，在《好一個乖乖女》飾演外表乖巧，其實長期受虐待尋求自救機會的女孩，演技大獲好評。她憑劇爆紅後，在于正製作的新劇《玉茗茶骨》客串一個角色，被視為進軍長劇的前奏，這次與柯淳二搭，一起從直式短劇演到橫式中短劇，頗有持續往上升咖的態勢。而粉絲最期待的是兩人二搭，陸網形容「頂峰相見」，讓新劇才剛開拍，已經登上微博熱搜話題。

▲《好一個乖乖女》觀看量至今已超過20億，傲視業界。（圖／翻攝自微博）

▲余茵憑《好一個乖乖女》爆紅。（圖／翻攝自微博）