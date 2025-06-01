女神卡卡客串《星期三》傳奇教師！真人版《航海王》喬巴演員曝光

記者黃庠棻／台北報導

Netflix Tudum 2025於今（1）日稍早於洛杉磯的Kia Forum圓滿結束。Tudum是Netflix最大規模的粉絲慶典以及定義潮流文化的盛事，現場星光熠熠，包括Lady Gaga與Hanumankind帶來令人難忘的演出。活動由《生命清單》、《紫心愛戀》、《舞感青春》女主角蘇菲亞凱森（Sofia Carson）主持，現場粉絲與明星齊聚一堂，共同見證這場娛樂盛會與粉絲文化的壯麗慶典。

▲真人版《航海王》全新的第2季將於2026年推出。（圖／Netflix提供）

《鋒迴路轉：亡者歸來》（Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery）的丹尼爾克雷格、葛倫克蘿絲、喬許布洛林、蜜拉庫妮絲、傑瑞米雷納、凱莉華盛頓、卡莉史派妮一同現身，與導演暨編劇雷恩強生分享創作幕後與精彩片段預覽。《鋒迴路轉：亡者歸來》將於今年12月12日於Netflix上全球首播。

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真人版《航海王》（ONE PIECE）演員伊納基戈多伊、新田真劍佑、艾蜜莉拉德、雅各羅美洛和塔茲史卡勒驚喜曝光新一季最新畫面，並搶先揭曉人氣角色喬巴（Tony Tony Chopper），由米凱拉胡佛配音，全新的第2季將於2026年推出。

▲真人版《航海王》全新的第2季將於2026年推出。（圖／Netflix提供）

《怪奇物語》（Stranger Things）主演芬恩伍法德、諾亞許納普與迦勒麥羅林登台，與米莉芭比布朗及蓋頓馬塔拉佐一同揭曉系列最終第5季的播出計劃，第1部4集將於11月26日上線，第2部3集於聖誕節，最終集將於跨年夜播出，三部的上映時間皆於太平洋時間下午5點上線。

▲《怪奇物語》最終第5季即將在2025年年底播出。（圖／Netflix提供）

壓軸環節，《星期三》（Wednesday）主演珍娜奧蒂嘉、路易古茲曼、瓊安娜盧利、弗瑞德阿米森和艾薩克奧爾多內斯公開第2季前6分鐘的精彩片段。第2季將分兩波推出，分別於8月6日與9月3日上線。

▲《星期三》即將在8月開播。（圖／Netflix提供）

流行音樂天后Lady Gaga為整場活動畫下難忘句點，她於現場演唱一連串精彩組曲〈Zombieboy〉、〈Bloody Mary〉與〈Abracadabra〉，為《星期三》加上最強助攻。現場同時驚喜宣布她將特別客串《星期三》第2季第2部飾演神秘的傳奇教師Rosaline Rotwood，一位與星期三命運交會的傳奇奈落學院教師。

▲女神卡卡即將客串《星期三》。（圖／Netflix提供）