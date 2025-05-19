i-dle雨琦為失言道歉！　抱怨「演唱會門票要自費」挨轟：不是本意

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓女團i-dle（原(G)I-DLE）成員雨琦近日捲入失言風波，她因在節目中抱怨「自己的演唱會門票得自費」而引發爭議，對此，雨琦也於19日的新專輯發表記者會上正式道歉。

▲雨琦近日因在節目上的發言引發爭議。（圖／翻攝自Instagram／yuqisong.923）

雨琦在記者會上表示，自己每次上綜藝節目時，都會為了想逗大家開心，所以刻意提高情緒，「不是我沒想到粉絲，我知道沒有粉絲根本辦不了演出。」她坦言自己看了所有評論，感到很抱歉，「那不是我的本意，我只是想開玩笑說公司很小氣。」

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對於吐槽所屬公司的玩笑話弄巧成拙，雨琦說：「我真的深刻體會到要謹言慎行，拜託大家不要誤會，如果有粉絲因此受傷，我真的很抱歉。」而隊長小娟也在一旁補充說：「雨琦是非常為粉絲著想的成員，只是因為是綜藝節目，想製造一些笑點罷了。」

▲雨琦在節目上透露自己的演唱會也得自掏腰包買門票。（圖／翻攝自YouTube／TEO 테오）

雨琦先前和Minnie一起參加網路節目時，脫口表示：「我不能理解，我們自己的演唱會門票，為什麼還要自掏腰包買票？」抱怨說每個人只能免費拿四張，其它都得自己掏腰包。此話一出，引起部分粉絲不滿，批說「享有特權」、「我們有錢也買不到票耶」，引起不小的爭議。