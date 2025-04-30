剴剴保母姊妹「明確殺人犯意」！張齡予見細節淚崩　揪社會4大破網

記者田暐瑋／綜合報導

1歲男童「剴剴」遭保母姊妹劉彩萱、劉若琳聯手虐死震撼社會，並引發公眾對兒童保護機制的深刻反思。前主播張齡予直指剴剴的死並非意外，而是有明確的殺人犯意，提出4點改善機制：「剴剴的遭遇光是透過文字描述都讓人不忍卒睹，再細看，眼淚都會掉下來，心很痛很痛。」

▲劉姓保母虐死1歲剴剴。（圖／記者陳以昇翻攝）

張齡予在臉書發文，直指剴剴生前受虐致死，保母有明確的殺人犯意，希望法律能為這個無辜的孩子伸張正義。她強調，除了義憤填膺，社會各界應該持續監督，要求選區民代立委針對此議題修法，避免兒虐悲劇重演，「目前，台灣的兒童保護機制分散在包括社會福利機構、警政單位與檢調系統，沒有統合，導致各單位權責不明、容易有漏網之魚。」

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張齡予提出4點改善建議，「希望主責單位痛定思痛補破網，建立兒保主責單位、聯繫更完善的兒童保護通報機制、完整的保母與社工監督機制、檢討現有的收出養制度。」透過強制性的孩童定期健檢，醫療個案管理師可以掌握孩子的狀況，並在社工外加一層防護。

▲張齡予。（圖／翻攝自Facebook／張齡予）



像是醫護人員能在打預防針時多加注意，或是檢查孩子是否定期回診看牙塗氟等細節，從中發現孩子是否遭受不當對待，專業訓練的醫護人員應能第一時間警覺並通報。此外，張齡予提到，每個人都應更積極，目睹或聽到孩子可能被不當對待時，應從嚴懷疑並迅速通報，以防止悲劇重演。

