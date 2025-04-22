ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

25歲才知是客家人！王品澔北漂「住新北7年」答應侯友宜參加世壯運

記者黃庠棻／台北報導

2025新北市客家桐花祭日前於土城區五路財神廟揭開序幕，已舉辦28年的桐花祭，今年以「青春桐樂會」為主軸，用青年朋友喜愛的動漫以及青年朋友創造的美食、科技，與客家精神結合，活動邀請新生代演員王品澔擔任代言人，展現其陽光活力及親和形象，與現場熱情粉絲互動。

▲王品澔擔任2025新北市客家桐花季代言人。（圖／新北市客家事務局提供）

▲王品澔擔任2025新北市客家桐花季代言人。（圖／新北市客家事務局提供）

有著陽光形象的王品澔，受邀擔任2025新北市客家桐花祭代言人，小時候常常和爺爺到南投山上看桐花，直呼「對我來說，那邊像是『秘密基地』，只要一說到看桐花，就想到那裡。」這次有機會擔任代言人，彷彿回到童年的美好時光。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲王品澔擔任2025新北市客家桐花季代言人。（圖／新北市客家事務局提供）

▲王品澔擔任2025新北市客家桐花季代言人。（圖／新北市客家事務局提供）

王品澔是土生土長的南投人，高三畢業後即北上念大學，至今已住在新北市長達7年，平時家人也常常來新北探望他，他表示會趁著這次機會，帶家人一起到新北各地看桐花「小時候阿公開車載我去看桐花，現在換我開車，載他們去看新北市的桐花！」

▲王品澔擔任2025新北市客家桐花季代言人。（圖／新北市客家事務局提供）

▲王品澔擔任2025新北市客家桐花季代言人。（圖／新北市客家事務局提供）

為了這次的代言，王品澔私下練習說客語，特別學幾句基本客語應對，例如「您好」、「謝謝」、「不好意思」及這次的活動名稱「新北市客家桐花季」，過程中他發現客語並不那麼陌生，笑說「客語聽起來很可愛，很可惜這次沒有機會用到。」

▲王品澔擔任2025新北市客家桐花季代言人。（圖／新北市客家事務局提供）

▲王品澔擔任2025新北市客家桐花季代言人。（圖／新北市客家事務局提供）

練習途中，王品澔想起小時候常常聽到阿嬤在家說客語，因為阿公是南投人，他一直不知道阿嬤為什麼會說客語，活動結束後他詢問家人，意外獲知阿嬤原來是苗栗客家人，笑說「25歲才知道，原來我有1/4的客家血統！真的太酷了！」意外因參與客家活動成為真正的「客家郎」，讓王品澔又驚又喜，覺得是這次代言最大的收穫。

▲王品澔擔任2025新北市客家桐花季代言人。（圖／新北市客家事務局提供）

▲王品澔擔任2025新北市客家桐花季代言人。（圖／新北市客家事務局提供）

不僅如此，王品澔今年也將以戲劇作品《拜六禮拜》和粉絲見面，活動起跑日當天他到土城山上參加青春桐樂會，天氣相當炎熱，但已有大批粉絲在現場力挺，讓他既開心又感動。很多粉絲對他說，其實是住在土城附近，知道新北市有客家桐花祭活動，但從來沒參加過，粉絲因為要來看他，第一次參與桐花祭活動，沒想到這麼有趣好玩。

▲王品澔擔任2025新北市客家桐花季代言人。（圖／新北市客家事務局提供）

▲王品澔擔任2025新北市客家桐花季代言人。（圖／新北市客家事務局提供）

而王品澔在《全明星運動會第3季》節目中，運動表現優異，新北市長侯友宜得知王品澔喜愛運動，兩人也在桐花祭現場聊到運動，王品澔說，侯市長有提到他有報名「世界壯年運動會」桌球項目，直呼「不過市長說，我現在年紀太年輕，沒辦法參加世壯運，等以後壯年的時候，可以一起來玩，我說沒問題，我答應市長了，哈哈。」

▲王品澔擔任2025新北市客家桐花季代言人。（圖／新北市客家事務局提供）

▲王品澔合體新北市長侯友宜。（圖／新北市客家事務局提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

2刺青猴賣車鬧翻「掏槍」　BB彈狂轟！辣椒水噴滿臉

推薦閱讀

米可白爆情變小3歲孫綻！同居吵房租水電鬧分手…過年後沒再提男友

米可白爆情變小3歲孫綻！同居吵房租水電鬧分手…過年後沒再提男友

快訊／家寧一家「涉嫌逃漏稅」現身地檢署！　Andy發聲回應了

快訊／家寧一家「涉嫌逃漏稅」現身地檢署！　Andy發聲回應了

Netflix《惡緣》突發道歉聲明！　6位主演表情沉重「認錯」鞠躬：對不起⋯

Netflix《惡緣》突發道歉聲明！　6位主演表情沉重「認錯」鞠躬：對不起⋯

《同學來了》Hebe巨胸遭疑假的　錄影亮「高清無碼照」…全場羞爆！

《同學來了》Hebe巨胸遭疑假的　錄影亮「高清無碼照」…全場羞爆！

白冰冰喜酒風波後再戳破！「表面微笑，背後下刀」網直指惡劣藝人

白冰冰喜酒風波後再戳破！「表面微笑，背後下刀」網直指惡劣藝人

李多慧捲入全恩菲黑函風波！　韓妹來台搶廣告千萬大餅…球團回應

李多慧捲入全恩菲黑函風波！　韓妹來台搶廣告千萬大餅…球團回應

范瑋琪演唱會「跪謝1.2萬陸粉」！苦苓酸：以為是形容詞沒想到是動詞

范瑋琪演唱會「跪謝1.2萬陸粉」！苦苓酸：以為是形容詞沒想到是動詞

遭酷炫退出反骨！孫生深夜訴苦「非常難過」　吐無助心聲：比Andy還慘

遭酷炫退出反骨！孫生深夜訴苦「非常難過」　吐無助心聲：比Andy還慘

白冰冰婚宴提前閃人！　賴慧如回應座位風波：盡力做到最好

白冰冰婚宴提前閃人！　賴慧如回應座位風波：盡力做到最好

快訊／賈永婕兒驚遇康橋車禍　怒發聲：肇事車主太過分了！

快訊／賈永婕兒驚遇康橋車禍　怒發聲：肇事車主太過分了！

熱戀12年！鄭敬淏「最大的幸福是崔秀英的幸福」：我的人生重心

熱戀12年！鄭敬淏「最大的幸福是崔秀英的幸福」：我的人生重心

王品澔暖陪女伴看中醫！　眼神默契拉距離「並肩現最萌身高差」

王品澔暖陪女伴看中醫！　眼神默契拉距離「並肩現最萌身高差」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

米可白爆情變小3歲孫綻！同居吵房租水電鬧分手…過年後沒再提男友

快訊／家寧一家「涉嫌逃漏稅」現身地檢署！　Andy發聲回應了

Netflix《惡緣》突發道歉聲明！　6位主演表情沉重「認錯」鞠躬：對不起⋯

《同學來了》Hebe巨胸遭疑假的　錄影亮「高清無碼照」…全場羞爆！

白冰冰喜酒風波後再戳破！「表面微笑，背後下刀」網直指惡劣藝人

李多慧捲入全恩菲黑函風波！　韓妹來台搶廣告千萬大餅…球團回應

范瑋琪演唱會「跪謝1.2萬陸粉」！苦苓酸：以為是形容詞沒想到是動詞

遭酷炫退出反骨！孫生深夜訴苦「非常難過」　吐無助心聲：比Andy還慘

白冰冰婚宴提前閃人！　賴慧如回應座位風波：盡力做到最好

快訊／賈永婕兒驚遇康橋車禍　怒發聲：肇事車主太過分了！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

王品澔, 侯友宜

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 快訊／賈永婕兒驚遇康橋車禍　怒發聲：肇事車主太過分了！
  2. 肯爺突認曾與親戚亂倫！　「幫對方口交到14歲」新歌歌詞是真的
  3. 阿本健身成效太驚人！42歲狂曬「多張肌肉照」　友私訊：被嚇到
  4. 「2男車內吻1女」畫面太激！短劇尺度太大遭下架…網錯愕：才看3集
  5. 2259＋586檔案！轟黃子佼「本來不認罪」　李怡貞列6怒點：就是明知故犯
  6. 台北遊牛肉麵初體驗！木村拓哉放心享受美食的秘訣就是搭配新普利夜酵素DX
  7. 快訊／家寧一家「涉嫌逃漏稅」現身地檢署！　Andy發聲回應了
  8. 潘瑋柏演唱會驚現「雙重身形」！　同場卻有Ｏ和０…原因曝光了
  9. 25歲才知是客家人！王品澔北漂「住新北7年」答應侯友宜參加世壯運
  10. 白冰冰喜酒風波後再戳破！「表面微笑，背後下刀」網直指惡劣藝人

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366