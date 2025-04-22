25歲才知是客家人！王品澔北漂「住新北7年」答應侯友宜參加世壯運

記者黃庠棻／台北報導

2025新北市客家桐花祭日前於土城區五路財神廟揭開序幕，已舉辦28年的桐花祭，今年以「青春桐樂會」為主軸，用青年朋友喜愛的動漫以及青年朋友創造的美食、科技，與客家精神結合，活動邀請新生代演員王品澔擔任代言人，展現其陽光活力及親和形象，與現場熱情粉絲互動。

▲王品澔擔任2025新北市客家桐花季代言人。（圖／新北市客家事務局提供）

有著陽光形象的王品澔，受邀擔任2025新北市客家桐花祭代言人，小時候常常和爺爺到南投山上看桐花，直呼「對我來說，那邊像是『秘密基地』，只要一說到看桐花，就想到那裡。」這次有機會擔任代言人，彷彿回到童年的美好時光。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲王品澔擔任2025新北市客家桐花季代言人。（圖／新北市客家事務局提供）

王品澔是土生土長的南投人，高三畢業後即北上念大學，至今已住在新北市長達7年，平時家人也常常來新北探望他，他表示會趁著這次機會，帶家人一起到新北各地看桐花「小時候阿公開車載我去看桐花，現在換我開車，載他們去看新北市的桐花！」

▲王品澔擔任2025新北市客家桐花季代言人。（圖／新北市客家事務局提供）



為了這次的代言，王品澔私下練習說客語，特別學幾句基本客語應對，例如「您好」、「謝謝」、「不好意思」及這次的活動名稱「新北市客家桐花季」，過程中他發現客語並不那麼陌生，笑說「客語聽起來很可愛，很可惜這次沒有機會用到。」

▲王品澔擔任2025新北市客家桐花季代言人。（圖／新北市客家事務局提供）

練習途中，王品澔想起小時候常常聽到阿嬤在家說客語，因為阿公是南投人，他一直不知道阿嬤為什麼會說客語，活動結束後他詢問家人，意外獲知阿嬤原來是苗栗客家人，笑說「25歲才知道，原來我有1/4的客家血統！真的太酷了！」意外因參與客家活動成為真正的「客家郎」，讓王品澔又驚又喜，覺得是這次代言最大的收穫。

▲王品澔擔任2025新北市客家桐花季代言人。（圖／新北市客家事務局提供）

不僅如此，王品澔今年也將以戲劇作品《拜六禮拜》和粉絲見面，活動起跑日當天他到土城山上參加青春桐樂會，天氣相當炎熱，但已有大批粉絲在現場力挺，讓他既開心又感動。很多粉絲對他說，其實是住在土城附近，知道新北市有客家桐花祭活動，但從來沒參加過，粉絲因為要來看他，第一次參與桐花祭活動，沒想到這麼有趣好玩。

▲王品澔擔任2025新北市客家桐花季代言人。（圖／新北市客家事務局提供）

而王品澔在《全明星運動會第3季》節目中，運動表現優異，新北市長侯友宜得知王品澔喜愛運動，兩人也在桐花祭現場聊到運動，王品澔說，侯市長有提到他有報名「世界壯年運動會」桌球項目，直呼「不過市長說，我現在年紀太年輕，沒辦法參加世壯運，等以後壯年的時候，可以一起來玩，我說沒問題，我答應市長了，哈哈。」

▲王品澔合體新北市長侯友宜。（圖／新北市客家事務局提供）