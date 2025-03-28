丫頭突被找上門「為什麼不給薪水」！傻眼揭真相：現在老闆要很低聲下氣

記者潘慧中／綜合報導

丫頭（詹子晴）近年經營副業有成，親民隨和形象深植人心。然而，她最近上節目坦言，「現在老闆真的不好當」，平常說話都要用「拜託」、「不好意思」等很客氣、低聲下氣的語氣，還要協助處理員工的情緒。

▲丫頭分享當老闆的辛酸。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）



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舉例來說，丫頭曾遇過員工工作不到一周就提離職，結果人事了解後發現，原來對方將飲料放在冰箱很多天，一被主管提醒不喝要記得丟「就不爽」，認為公司管太多就不想幹了。對此，丫頭表示「很不能理解」，不明白現在年輕人不開心就離職的點。

▲▼丫頭遇過不爽被提醒要記得丟飲料的員工。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）



不只這樣，丫頭還遇過上不到幾天的員工，「突然有一天就消失了」，無論怎麼打電話都找不到人，也不知如何支付薪水。沒想到3、4個月後，此人竟然突然找上門斥責：「你們為什麼不給薪水？！」

▲▼丫頭還遇過突然消失又突然現身討薪水的員工。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）



這讓丫頭頓時摸不著頭緒，因為該員工當初完全沒完成交接就突然消失，「比方說制服要歸還，然後我們會再把薪水匯給你。」於是進一步詢問辭職原因，未料對方竟回答「因為我中邪了」，讓她覺得現在年輕人的離職原因都好特別。

▲該員工事後自稱中邪。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門）