快訊／活動倒數5天…金秀賢確定不來台灣了！　取消演出開放全額退款

記者蔡琛儀／台北報導

金秀賢近日深陷和已逝女星金賽綸的交往爭議，不僅已有6支代言慘遭撤換或是被切割，他原訂3月30日來台參加「高雄櫻花季」活動，除了是最後一天的壓軸演出，甚至還計畫舉辦200人的見面會，外界關心金秀賢是否仍會如期來台，稍早主辦單位聲明證實金秀賢不來了。

▲金秀賢取消來台。（圖／翻攝高雄櫻花季IG）

主辦單位7-11稍早發文宣布，因金秀賢行程調整無法出席櫻花季及見面會，為確保購票觀眾權益，活動當日（2025年3月30日）將採取「全額退款，持原票券免費入場」的措施，原購買2025年3月30日票券之觀眾仍可於當日持票入場觀賞當日表演，主辦單位將於2025年3月31日上午10點起開始辦理退款，購買2025年3月30日票券之觀眾可依退款程序辦理票券全額退款。

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他原訂3月30日來台參加「高雄櫻花季」活動，除了是最後一天的壓軸演出，甚至還計畫舉辦200人的見面會，該場活動也是7-ELEVEN打造的音樂節品牌，不過由於金秀賢深陷爭議，盛傳高雄市府將出動警力維持秩序，但又傳出高雄市政府和航警局還沒召開協調會議，市長陳其邁今也喊話：「金秀賢事件在韓國引起非常大爭議，呼籲民間主辦單位要『慎重考量』。」

▲▼ 金秀賢取消來台 。（圖／翻攝7-11臉書）

金秀賢此次事件重傷形象，不僅遭廠商切割，7-ELEVEN 原計畫推出金秀賢聯名鮮食及周邊商品的行銷活動也喊卡，韓媒預估，金秀賢這波爭議持續擴大，違約金至少200億韓元（約5億元台幣）。