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蕾菈「一年花10萬進廠維修」　隆乳2年羞認想重做

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber蕾菈是「反骨男孩」成員，2年前才透露去隆乳的她，最近在IG開放網友問答，除了大方分享自己一年花10萬在臉上之外，同時也坦言，有打算再去隆乳。

▲▼蕾菈。（圖／翻攝自Instagram／la.112814 ）

▲蕾菈會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／la.112814 ）

蕾菈透露，自己除了定期進行皮膚護理和使用一些非手術的美容處理，如音波療程、肉毒桿菌和嘴唇玻尿酸注射外，她沒有進行過任何大的整形手術。她表示，每年在美容臉的自費支出大約為10萬台幣左右，包含美睫、霧眉以及保養品在內。

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▲▼蕾菈。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

▲蕾菈透露一年花10萬在進廠維修。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

蕾菈進一步分享她對隆乳手術的看法。她坦言，對自己的臉非常有信心，但對於胸部卻一直不滿意，這直接影響到她的自信心，尤其在生完二寶後，她感覺胸部形狀有改變，出現一些美觀上的問題，這讓她考慮再次進行隆乳，以改善外觀和自我感覺。

▲▼蕾菈。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

▲蕾菈回覆網友的提問。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

面對有網友坦言對隆乳手術有恐懼，蕾菈表示理解，並強調在決定進行任何美容手術前做好充分的研究非常關鍵。她建議，該網友應該從多個可靠的資源收集訊息，了解不同材質和手術方法的案例，以便作出明智的選擇，「害怕是一定的，所以做功課超級重要！網路上有很多材質的案例，一定要自己查好資料，才不會容易被話術。」

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蕾菈, 網紅, YouTuber, 反骨男孩

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