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皮克斯再出手！全新原創動畫影集《勝與敗》Disney+上線　8個獨立故事描寫小人物心聲！笑淚兼具的治癒系寫實文學

記者蕭采薇／綜合報導

從奧運賽事到世界棒球12強，台灣近年掀起一股勢不可擋的運動熱浪，皮克斯也乘著這樣的熱烈風潮，於Disney+推出以壘球比賽為背景的長篇動畫影集《勝與敗》，從一場壘球冠軍賽中的八個角色，以8個獨立的故事視角道出人生中必經的酸甜苦辣，從親情、愛情、到成長過程中的內耗和掙扎，每個人都將從中找到自己共鳴且感動的故事。

▲皮克斯推出以壘球比賽為背景的長篇動畫影集《勝與敗》。（圖／Disney+提供）

▲皮克斯推出以壘球比賽為背景的長篇動畫影集《勝與敗》。（圖／Disney+提供）

作為皮克斯首部原創動畫影集，《勝與敗》的構想自2019年開始萌芽，編劇邁克爾耶茨也透露故事設定竟源於自己與《玩具總動員4》同事、同時也是此次《勝與敗》導演嘉莉霍布森的辦公室日常對話，因為兩人對同個議題總有不同解釋，甚至是非常兩極的看法，也因此兩人突發奇想，想要講述一個由不同角色、不同人生經歷來看待事件的故事。

編劇邁克爾耶茨透露：「選擇以壘球比賽作為背景，是因為嘉莉從小就打壘球，她認為運動能體現人生的許多面向」，並且「運動能展現一個人的最好和最壞的一面，讓最冷靜的人也可能失去理智。」

▲皮克斯推出以壘球比賽為背景的長篇動畫影集《勝與敗》。（圖／Disney+提供）

▲《勝與敗》是皮克斯首部原創動畫影集。（圖／Disney+提供）
 
作為萬眾矚目的皮克斯新作，《勝與敗》的首播備受期待，作品第一集更以導演的童年故事為原型，為粉絲帶來最真實的成長寫照。第一集劇中主角蘿莉身為教練的女兒，總是擔心自己無法滿足父親與隊友的期待，也因此陷入焦慮與內耗中無法自拔。

導演嘉莉在兒時練習壘球時有過幾乎一模一樣的自我懷疑，不論是運動或人生，或許不是每個人都有天分、或許人人都會有躊躇不前的時候，但只要我們願意奮力一搏，又有誰能定論眼前的失敗不會是未來邁向成功的墊腳石？

▲皮克斯推出以壘球比賽為背景的長篇動畫影集《勝與敗》。（圖／Disney+提供）

▲《勝與敗》從一場壘球冠軍賽中的八個角色，以不同視角道出人生中必經的酸甜苦辣。（圖／Disney+提供）
 
皮克斯在過去數十年來陪伴觀眾成長，《勝與敗》做為皮克斯首部原創動畫影集更是品牌極其重要的里程碑，預告一出立刻獲得廣大迴響，甚至有網友期待表示「皮克斯又在幫忙大家教小孩子了！」、「謝謝生命中有皮克斯」。

▲皮克斯推出以壘球比賽為背景的長篇動畫影集《勝與敗》。（圖／Disney+提供）

▲《勝與敗》不只是孩童、青少年的心靈雞湯，更是大人也會超有共鳴的「烏骨雞湯」。（圖／Disney+提供）

而《勝與敗》將不只是孩童、青少年的療癒心靈雞湯，更是大人也會超有共鳴的「烏骨雞湯」系動畫，除了青春期的焦慮迷惘，更寫實道出都市男女的愛情百態、職場媽媽的分身乏術、成長過程中磕絆後再度站起來的勇氣，絕對是今年不可錯過的年度影集。皮克斯首部原創動畫影集《勝與敗》已在Disney+ 獨家首播前兩集，並於每週三持續更新最新集數。

 

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