世界拳王梅威瑟來台「走春」　亞洲巡迴首站在台灣要挑戰豬血糕

記者葉文正／台北報導

台灣再次站上國際聚光燈下！世界拳王梅威瑟（Floyd Mayweather） 宣布預計在今年2025的4月初次來台「走春」，亞洲巡迴見面會首站將在台灣舉行，此次活動不僅為廣大的台灣粉絲以及體育迷帶來難得的見面機會，更是世界第一次！在台灣主辦的是國際級拳擊文化饗宴，向全球展示了台灣獨特的文化魅力。

▲世界拳王梅威瑟預計來台舉辦見面會。（圖／勁維肯創意提供）

拳王梅威瑟興奮的表示：「我有很多朋友來過台灣，這裡的熱情、多元文化、美食讓他們印象深刻，使我迫不及待也想深入體驗台灣各城市不同的文化風貌。」他更透露：「很多人跟我分享台灣夜市的美食，尤其是臭豆腐跟豬血糕，我都很想嚐試看看！也很想去101走一走！」世界級拳王的可愛發言無疑為本次活動增添了國際級的魅力、粉絲們都引頸期盼拳王的到來，此次拳王也將勢必為台灣體育、文化界帶來更多更多元的商機與合作機會。

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▲世界拳王梅威瑟想嘗試臭豆腐。（圖／勁維肯創意提供）

47歲的梅威瑟拳擊生涯50場出賽「0敗績」，21年職業拳手生涯無人可以打敗他，並且握有5個級別的世界拳王頭銜，有著「史上最偉大防禦型拳手」的美譽。此外，他更曾在富比世收入最高運動員排名中拿下四連霸。也是當今世界職業拳壇最具拳擊天賦的拳手之一，在比賽中，梅威瑟非常少受傷，打完比賽，臉上總是乾乾淨淨，因此大家稱他為「漂亮男孩」。

▲世界拳王梅威瑟也想去101。（圖／勁維肯創意提供）

此次台灣活動執行方「勁維肯創意」感動的表示：「我們希望讓台灣的好，讓世界被看見！每一座城市都有它獨特的故事和風采，我們期待各城市的熱情邀約，共同締造一場跨界文化盛會。」此次活動旨在搭建一個國際與在地交流的平台，讓台灣在全球舞台上大放異彩。

世界拳王梅威瑟（Floyd Mayweather）來台的見面會資訊將於TMT Asia 粉絲專頁上持續發布，並由「勁維肯創意」擔任唯一統籌執行，確保每個環節精緻呈現。TMT Asia 呼籲全台各地及海外拳迷、文化愛好者關注最新消息，共同期待這場融合體育與文化、國際與在地的盛事。也誠摯熱情地邀請大家一起到台灣迎接世界級的拳擊文化盛宴！