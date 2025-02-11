《分手擂台》回歸確定破局「官方揭真相」！　網全傻眼：白開心一場

記者孟育民／台北報導

由沈玉琳製作、陽帆主持的《分手擂台》，節目會邀請感情破裂的人上節目，浮誇的故事內容掀起當年轟動。沒想到近日Netflix在官方臉書上釋出《分手擂台2025》預告片，內文提到「原班人馬驚喜回歸」，引發網友暴動。記者求證沈玉琳，他保密沒多談相關細節，表示一切還是等官方公佈。稍早，Netflix終於公佈真相，原來一切都只是為了戲劇宣傳，讓大批觀眾直呼心碎！

▲《分手擂台》才爆將驚喜回歸，原來一切都是為戲劇宣傳。（圖／翻攝分手擂台2025臉書）

Netflix在官方臉書上釋出《分手擂台2025》預告片，文中寫道：「燈不點不亮，話不說不明；舞台燈光亮起，出現的竟是⋯？」也提前預告節目內容，將以荒唐、離譜程度顛覆全球價值觀，「火爆場面衝突再升級，醒醒吧...婚姻不是童話故事！」引來粉絲暴動，掀起不小討論。

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對此，Netflix回應「分手擂台」不會復播，該預告片只是為了柯佳嬿、劉以豪主演愛情喜劇「童話故事下集」宣傳，證實節目並不會回歸，讓不少觀眾期待破滅，在網路上忍不住留言：「原本很期待結果是假的」、「今天不是愚人節吧」、「還我分手擂台」、「欺騙真的很糟糕….害我還很期待」、「白開心了一場」.。