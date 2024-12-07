與李洋合體朝聖周董演唱會！王齊麟甜曬照「羽球界的周杰倫昆凌」

記者劉宛欣／綜合報導

天王周杰倫（周董）5日起在台北大巨蛋一連開唱4場，睽違7年開唱，門票一票難求，今晚進行到第3場，台下依舊星光熠熠，包括小鐘、12強中華隊曾頌恩夫妻、陳晨威、高國輝、林立、奧運金牌林郁婷、李洋、王齊麟，以及劉畊宏、Karencici、張清芳、許光漢、章廣辰、林志穎等。稍早王齊麟也在Instagram曬出了與李洋的合照，自稱是「羽球界的周杰倫與昆凌」。

▲王齊麟、李洋一起現身周杰倫演唱會。（資料照／記者周宸亘攝）

王齊麟7日晚間朝聖周杰倫的演唱會，除了帶著昨晚才求婚成功的未婚妻陳詩媛現身以外，稍早也在Instagram曬出與老搭檔李洋的合照，內文寫著「羽球界的周杰倫跟昆凌來朝聖本尊」，照片中還分別在兩人衣服上標記了各自的生日1月18日、8月12日，這兩天也剛好分別是周杰倫、昆凌的生日。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲王齊麟曬出與李洋一起朝聖周杰倫演唱會的照片。（圖／翻攝自王齊麟Instagram）

此前，2021年初在愛爾達專訪節目中，李洋就曾分享與王齊麟從好朋友變成合作夥伴，兩人每天都在吵架，因為搭檔之間很像情侶，加上雙方又很重視羽毛球，討論事情時會容易發生爭執，「有吵架對我們兩個都好，起碼是把問題講出來」，與其悶在心裡什麼都不說，吵架反而對彼此都好。

王齊麟聽完後則回應「就吵阿，夫妻嘛，床頭吵架床尾和」，當時就曾提到周杰倫的生日跟自己同一天，李洋的生日則跟昆凌同一天，似乎在比喻兩人是「羽球界的夫妻檔」，讓主持人驚呼「所以你們是羽球界的夫妻？」話一說完，現場一片笑聲。