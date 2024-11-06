歐陽靖親授育兒心得「挨酸說教」！　發聲道歉：真的很對不起

記者王靖淳／綜合報導

女星歐陽靖育有一個寶貝兒子「新醬」，平時常透過社群記錄親子點滴，日前她發文分享帶兒子搭飛機不吵鬧的成功祕訣，不過貼文曝光後卻遭部分家長認為是在說教。為此，歐陽靖今（6）日發文公開道歉，同時也表示，「真的很對不起。」

▲歐陽靖平時會在社群分享親子日常。（圖／翻攝自Instagram／imginoy）

歐陽靖表示，自己也不喜歡以說教的方式與他人交流，認為這樣的態度是真正育兒不友善的根源。她坦言，自己並無意批評他人的育兒方式，反而理解家長們在照顧小孩過程中的辛勞與壓力。她回憶自己剛成為母親時，也曾非常敏感，甚至超玻璃心，體會到育兒的過程中家長往往是脆弱的，更需要的是關懷與實質幫助，而不是被說教。因此，對於此次的言論引發誤解，她再次表達歉意。

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▲歐陽靖分享帶小孩搭機不吵鬧的技巧。（圖／翻攝自Instagram／imginoy）

事實上，歐陽靖日前在貼文中提到，要讓孩子在飛機上不打擾他人其實並不難，她只靠兩項技巧就能順利完成。首先，她挑選孩子平日習慣午睡的時段購買機票，並在機場內充分消耗體力，上飛機後讓孩子安穩入睡；其次，若孩子不睡，就滿足他的需求，「兒童耳機戴著、平板放手給他看到飽。」

▲歐陽靖PO文道歉。（圖／翻攝自Instagram／imginoy）

歐陽靖指出，家長雖然有自己的育兒準則，但在密閉的公共空間中，應該考慮其他乘客的權益，盡可能讓孩子保持安靜。最後，歐陽靖呼籲家長在搭乘大眾運輸工具時，應適時調整育兒方式，避免過度堅持，「能明白家長都有自己的育兒準則，但如果是在密閉的大眾運輸空間裡，可以先以別人的權益為優先嗎？」