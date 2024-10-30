賭王女婿來台求醫！2天內「看完台大又獨奔振興」現身急診室全被拍

▲10/22 22:08 雖然都不是台灣人，不過竇驍（左）來台看醫生，與何超蓮（右）都是熟門熟路。



圖文／鏡週刊

雖然身價千億的何超蓮之前否認與竇驍婚變，外界依然傳聞不斷；不過本刊日前終於獨家拍到夫妻私下來台合體，而且一個是「澳門賭王千金」、一個是「加拿大華裔」中國大陸男星，竟然跑遍多家中西醫求診，而且其中更有急診，更讓人不得不關心竇驍的健康狀況。

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10月22日晚間，有讀者向本刊報馬在台大醫院的急診室直擊竇驍現身，結果後來發現他身邊有老婆何超蓮作伴；肩並肩坐著等候看診的兩人，看上去感情依舊要好，沒有外傳因為聚少離多而變得互動冷淡。

▲10/22 18:21 民眾直擊竇驍（右）與何超蓮（左）現身台大急診室候診，男方左手背貼著紗布，右手撫胸口，但女方似乎不擔心地滑著手機。（讀者提供）



巧的是，何超蓮同父（何鴻燊）異母（藍瓊瓔、陳婉珍）的姐姐何超儀老公陳子聰也是久病纏身之外，不離不棄都很感人肺腑。總之回到急診現場，只見竇驍忽然摸著胸口，但身旁的何超蓮滑著手機，感覺沒有很擔心，反而竇驍比較害怕兩人行蹤輕易曝光的樣子，一直電眼掃射，深怕被人認出。

▲何超蓮同父異母的「姐姐」何超儀（左）為了久病的老公陳子聰（右），亦是不離不棄。（852Films提供）



▲21:51 看完診，竇驍（右三）步出台大醫院，旁邊還有友人陪同。



▲21:52 離開醫院時，竇驍（左一）看起來並無大礙。



▲21:53 何超蓮（右一）走在後頭跟著出來，夫妻感情看似沒啥事。



竇驍甚至提醒何超蓮一起幫忙張望看著四周，然後20分鐘過後，兩人與友人在幾個護理人員陪同之下，站在門口來回討論一陣子，最後上了朋友的車子離開，抵達台北市大安路上的旅店。竇驍、何超蓮沒有馬上進去，還與友人一直談天說地，最後十點左右彼此宣告解散，夫妻回房暫時結束一天的在外行程。

▲22:09 竇驍（左）、何超蓮（中）走進入住的旅店前，還在門口跟友人交談一陣子。



▲10/23 13:31 竇驍去完台大醫院之後，隔天從下榻的旅店出門，上了輛白色特斯拉。



竇驍閃電現身台大急診完接著到了隔天，也就是10月23日約下午1點半，他現身揹著一個水桶包，手上則提一個塑膠袋，袋子外貼了一張粉色的紙條，上面寫著「改來取」，裡面一包包裝有很像是中藥的藥包，包裝上還標有「驍」字的字樣。

過沒多久，竇驍把全身裡外的包包放在旅店外等待的一輛白色特斯拉後車廂內，駕車友人也下來幫忙；忙上忙下之後竇驍又繞回旅店，跟櫃台人員不知道討論什麼，隨後他跟對方道別，坐上友人特斯拉的副駕離開，沒想到目的地從台大醫院換成振興醫院。

▲10/23 14:02 載到振興醫院，竇驍獨自下車走進去。



竇驍獨自下車走進振興醫院，友人的特斯拉則開至停車場耐心等候；半小時後，竇驍戴著口罩離開醫院準備回車上，同行的友人手上拿著一封牛皮紙袋，聊了一會兒交給他，終於結束看診行程。共計兩天內，竇驍去了台大、振興，還拿了中藥，可見這是他的來台重點行程之一。

▲17:24 竇驍結束醫院行程走出來，此時身旁多了個拿著牛皮紙袋的友人。



本刊為此四處在各界打聽相關消息，得知原來竇驍來台其實一直都有固定就醫檢查行程，他的身體應該並無什麼狀況；只是台大醫院當晚的竇驍到底怎麼了？為何突然現身急診？現場摸著胸口到底有無大礙？而且掛了急診，為何老婆何超蓮如此淡定？這個部分一切成謎。



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