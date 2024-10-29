張艾嘉、林嘉欣《女兒的女兒》首度三人合體！　劉奕兒「母女頭」亮相

記者蕭采薇／台北報導

由侯孝賢、張艾嘉監製的劇情片《女兒的女兒》入圍東京國際影展，是台灣睽違20年再次打進東京影展主競賽單元。《女兒》劇組包含導演黃熙，演員張艾嘉、林嘉欣、劉奕兒一同踏上影展開幕紅毯，三位金獎女演員皆表示非常興奮。因為這是電影殺青後母女三人第一次全員到齊，張艾嘉特別請御用髮型師替劉奕兒打造「母女頭」，合體亮麗登場。

▲《女兒的女兒》張艾嘉、林嘉欣、劉奕兒、導演黃熙，一同踏上東京影展開幕紅毯。（圖／東昊提供）

《女兒的女兒》為黃熙執導最新作品，講述張艾嘉飾演的金艾霞在邁入耳順之年之際，因為一場意外，被迫重新面對自己身為女兒也身為母親的複雜情結。本片除了讓金馬影后常勝軍張艾嘉再次提名本屆金馬最佳女主角，劉奕兒也憑藉小女兒一角連莊角逐金馬獎最佳女配角。

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而飾演大女兒的林嘉欣更是曾拿下金馬最佳新演員、女配角與女主角三項大獎的實力派演員。這三位戲精母女為了東京影展難得排開行程，全員到齊合體出席開幕紅毯，展現母女連心的奪獎氣勢。

▲《女兒的女兒》張艾嘉、林嘉欣、劉奕兒，片中母女三人首度合體。（圖／東昊提供）



因為工作的關係，林嘉欣錯過了《女兒的女兒》多倫多世界首映，所以當她得知《女兒的女兒》入圍東京影展主競賽時，立刻排除萬難空下時間，就是要跟張艾嘉與劉奕兒在東京母女團圓。「我二十幾年前來東京擔任短片評審，再來就是跟著《戀之風景》參與東京影展。闊別這麼多年再回來，還有機會角逐大獎，我真的非常非常開心！」

▲《女兒的女兒》劇組在東京影展紅毯上綻放燦爛笑顏。（圖／東昊提供）

林嘉欣一邊回憶一邊感性地說：「知道在疫情之後觀眾的觀影習慣都改變了，但還是希望能有更多觀眾進戲院看電影，感受大銀幕打動人心的魔力，也期待大家看完之後的反應。」自多倫多之後，張艾嘉與劉奕兒再次在東京聚首，替《女兒》環遊世界的豪願再下一個里程碑。

▲張艾嘉帶著《女兒的女兒》進軍東京影展主競賽，也跟日本影迷近距離互動。（圖／東昊提供）

張艾嘉也特別照顧劉奕兒這位電影中最疼愛的小女兒，請自己御用的髮型師幫奕兒修剪頭髮打造俐落造型，也被劇組笑稱這是貨真價實的「母女頭」，也期許同樣入圍本屆金馬獎的兩位女演員可以雙雙獲獎。《女兒的女兒》今日起在東京國際影展安排三場放映，並將於11月6日舉行宣布最終獎項結果，電影預計11月22日在台灣上映。