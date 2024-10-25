唐從聖被「資深玉女紅星」當眾洗臉嗆：我跟你很熟嗎？全場尷尬了

記者劉宛欣／綜合報導

藝人唐從聖口條清晰又搞笑，活躍於各大節目上，日前他登上《甄心分享小琳鐺》分享曾經遇到一位資深前輩，請對方上台時，卻被對方冷漠地「拆台」嗆「我跟你很熟嗎？」讓全場瞬間尷尬不已，至今也仍不明白為何對方為何那樣反應。

▲唐從聖分享一段與前輩的尷尬經歷。（圖／翻攝YouTube／甄心分享小琳鐺）

唐從聖回憶起某次參加劇場演出，當時有許多演藝圈好友到場支持。演出結束後，身旁的同劇演員開始介紹台下的藝人朋友，介紹到一半時，唐從聖突然注意到台下還有一位前輩，是從前紅遍一時的玉女紅星，竟然也到場支持，他擔心對方沒被介紹到會尷尬，於是主動接過麥克風說：「我們現場還有一位前輩。」熱情邀請對方上台。

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然而，該前輩上台後，卻意外出現了冷場。她接過麥克風後直接問道：「我跟你很熟嗎？」這句話瞬間讓全場氣氛變得冷淡。唐從聖當下感到非常尷尬，原本的好意卻讓場面變得僵硬，所幸後來其他劇組演員幫忙打了圓場。

▲該前輩直接拿起麥克風問「我跟你很熟嗎」。（圖／翻攝YouTube／甄心分享小琳鐺）



事後唐從聖反思這段經歷，笑稱自己「一片好心卻弄巧成拙」，楊千霈分析狀況先問詢問前輩當時有沒有化妝？唐從聖給予肯定的答案，於是她又猜測該名前輩當時很可能只是在開玩笑，但結果卻不小心讓整個場面變得尷尬。