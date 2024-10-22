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鄭元暢昔同框3友人「今年金鐘全拿獎」！　影片被翻出朝聖：含金量最高

記者黃皓瑋／綜合報導

男星鄭元暢日前以《有生之年》拿下金鐘獎戲劇節目男配角，出道21年首度抱走金鐘獎座，獲得各界祝福。近期網友們翻出1段他在3年前，與3位演藝圈友人拍攝的YouTube影片，並意外發現影片中的4人，今年都不約而同地在金鐘獎獲獎，讓網友直呼該影片「含金量最高」。

▲▼鄭元暢、許瑋甯、楊謹華、吳慷仁3年前同框。（圖／翻攝自Facebook／鄭元暢Joseph Cheng）

▲鄭元暢、許瑋甯、楊謹華、吳慷仁3年前同框。（圖／翻攝自Facebook／鄭元暢Joseph Cheng）

鄭元暢過去曾經營自己的YouTube頻道，並邀請演藝圈友人合拍影片。其中他在2021年的春節期間，推出與許瑋甯、楊謹華、吳慷仁拍攝的過年特輯影片，4人一起在廚房裡製作料理、聊天、玩遊戲，影片至今累積70萬次點閱。

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然而值得一提的是，影片中的4位演員，今年全都在金鐘獎典禮抱走獎座，除了鄭元暢外，許瑋甯獲得迷你劇集／電視電影女主角獎，楊謹華獲得戲劇節目女配角獎，吳慷仁則獲得戲劇節目男主角獎，其中許瑋甯連續2年獲得同一獎項，楊謹華則是8度入圍後首次敲響金鐘。

▲▼ 30戲劇節目男女配角獎-鄭元暢,楊謹華。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼鄭元暢、楊謹華、許瑋甯金鐘獎當晚都得獎，未出席典禮的吳慷仁也奪下視帝。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

▲▼ 1020公廣集團金鐘慶功-許瑋甯。（圖／記者黃克翔攝）

近期這段影片再度被翻出，引發熱烈討論，許多網友紛紛直呼「金鐘59來朝聖」、「全員金鐘，太酷」、「都得金鐘不稀奇，都同一屆一起得金鐘才稀奇」。目前該頻道已經停止更新影片2年，不少人也留言敲碗鄭元暢「希望這組合再拍一集」。

▼鄭元暢、許瑋甯、楊謹華、吳慷仁合體影片。（翻攝自YouTube／鄭元暢官方專屬頻道Joseph Cheng's Official Channel）

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