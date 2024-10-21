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唐綺陽運勢／水瓶「感情問題連環爆」射手桃花運旺！雙子理財運佳

文／唐綺陽

【唐綺陽星座運勢週報10/21-10/27】

星象影響：天海六分相、太陽衝刺、太陽與諸星有相、金星射手有相位

天海形成六分相，飲食、食安、弱勢等議題，陸續被挖掘出來。週一至週三太陽衝刺中，天氣不穩、注意溫差，簽約前多思考，別著急下決定。太陽與諸星形成相位，面對處理關係中的問題，解決金錢財物的困擾。金星射手有相位，感情上會想討論未來，卻無法達成共識。

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▲唐綺陽（圖／大慕影藝提供）

▲唐綺陽。（圖／大慕影藝提供）

12星座個別影響：

獅子：因完美主義受到挑戰；感情中三觀契合很重要

處女：太熟悉者反而易起內鬨；老夫老妻也易有狀況

天秤：疲於支援各項事務；感情需多給溫暖情緒價值

水瓶：當心自身或周圍人健康；感情問題可能連環爆發

巨蟹：多休息才能提高效率；感情問題建議多多溝通

天蠍：別對畫大餅抱太高期望；感情友達以上戀人未滿

魔羯：握有主導權但別太獨裁；感情走霸總路線、反應兩極

雙魚：適合以柔克剛勿急躁；感情亦需放輕鬆更順利

牡羊：越近收尾越需謹慎行事；感情要解決不對勁之處

金牛：穩定進行皆在掌控中；感情穩定宜展現長才

雙子：有金錢理財上的好運氣；感情適合討論未來規劃

射手：好運連連別得意忘形；感情桃花運旺很受歡迎

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