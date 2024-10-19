金鐘獎／李銘順奪迷你視帝！　「第4座金鐘入手」甜謝老婆：妳是幸運星

記者蔡宜芳／綜合報導

第59屆戲劇類金鐘獎在19日於台北流行音樂中心登場，典禮由姚淳耀扛下主持重責。「迷你劇集（電視電影）男主角獎」得獎者在稍早出爐，由李銘順以《八尺門的辯護人》打敗弟弟李銘忠、夏靖庭、張耀仁和賀軍翔，奪得迷你視帝寶座。

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▲第59屆金鐘獎，迷你劇集（電視電影）男主角獎，《八尺門的辯護人》李銘順。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

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李銘順致詞時感謝導演、編劇給予自己機會，同時也向老婆范文芳告白說：「妳真的是我的幸運星，謝謝妳這麼愛我，然後我也很愛妳，謝謝妳把我們兒子照顧得這麼好，我才有機會這麼放心出來拍戲。」此外，他也向弟弟李銘忠喊話：「謝謝你，謝謝你幫我進入這一行。」並喊出劇中的金句「Holy媽祖」。

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▲李銘忠在台下比心。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

《八尺門的辯護人》由董成瑜擔任監製，原著作者唐福睿擔任影集導演、編劇，除了劇本相當扎實外，演員也被網友稱為神選角。李銘順身為首位奪下金鐘獎的馬來西亞藝人，雖然詮釋過許多角色，但是他這次飾演阿美族公設辯護人「佟寶駒」，演出律師一角就需要學習許多法律知識以及術語，為此李銘順還特別實地到最高法院、基隆八尺門等地方勘查。

李銘順也表示做這角色最困難的部分在於語言，「《八尺門的辯護人》是我有史以來學最多語言的一部戲，我在裡面要講台語、阿美族語，還有印尼語，堪稱是我從影以來最大挑戰之一！」