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PODCAST首度列入金鐘獎　評審志祺七七以「鋼之鍊金術師」神比喻

記者許逸群／台北報導

「第59屆廣播金鐘獎頒獎典禮」於昨（12日）落幕，首度新增PODCAST節目獎項為典禮話題增加許多，以PODCAST節目獲獎的唐綺陽也榮幸地說：「算是歷史性的一刻。其實非常多人投入這個領域，文化部這次納入PODCAST是很棒的創舉。」

▲YouTuber「志祺77」擔任廣播金鐘獎評審。（圖／記者許逸群攝）

▲YouTuber「志祺77」擔任廣播金鐘獎評審。（圖／記者許逸群攝）

負責「PODCAST生活風格節目獎」的主評審志祺七七表示，在受邀擔任評審時，也一度懷疑自己能否勝任，他自認：「我自己是個新手（PODCAST節目），頂多是個資深的觀眾。」最後，他為了接下評審的工作，聽了非常多節目，並跟業界眾多領域的人做了許多討論與研究。

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▲唐綺陽。（圖／三立提供）

▲唐綺陽奪下廣播金鐘獎「PODCAST生活風格節目獎」。（圖／三立提供）

提到唐綺陽脫穎而出獲獎，志祺七七坦言，唐綺陽的節目表現全面，「如果今天要介紹沒有在聽PODCAST的觀眾，唐老師的節目可以給大家看到很高水準的表現。」但他也補充，並非指唐綺陽的節目是入門款，他神比喻：「就像我會去介紹漫畫《鋼之鍊金術師》，但我不會說這是入門款。」

志祺七七提到，PODCAST首度列入廣播金鐘獎，在許多方面都有討論空間。他以唐綺陽的《唐陽雞酒屋》與博恩的《博音》為例，唐綺陽的節目做到足夠的啟發與陪伴的作用；博恩的節目則是更有深度，但也讓人覺得「我在聽之前需要做點準備」，因此，他說：「對接下來的獎項有很多的可能性。」

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