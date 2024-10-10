ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《終極》女神國慶宣布：我結婚了　「超閃鑽戒曝光」親妹也是藝人

記者黃庠棻／台北報導

台灣偶像劇「終極系列」是許多七、八年級生的青春回憶，其中包括《終極一家》、《終極一班》、《終極三國》都大獲喜愛，也成功捧紅不少演員。其中，角色「蔡雲寒（金剛姐姐）」蔡函岑在戲劇結束後跟劇組依舊保持深厚友誼，更在10日國慶日這一天宣布結婚喜訊。

▲蔡函岑。（圖／翻攝自Facebook／蔡函岑）

▲蔡函岑跟「終極系列」演員仍維持深厚友誼。（圖／翻攝自Facebook／蔡函岑）

蔡函岑今（10）日在個人社群網站上曬出一張牽手照，寫下「是的，我要結婚了」，並附上一朵玫瑰花的表情符號，照片上可以看得出她的手指戴著閃亮鑽戒，跟另一半的手腕上有明顯的銀色對鍊，她還附上一段聖經路得記的段落「不要催我回去不跟隨你！你往哪裡去，我也往哪裡去；你在哪裡住宿，我也在哪裡住宿。你的國就是我的國，你的神就是我的神。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲蔡函岑。（圖／翻攝自Facebook／蔡函岑）

▲蔡函岑。（圖／翻攝自Facebook／蔡函岑）

▲蔡函岑宣布結婚喜訊。（圖／翻攝自Facebook／蔡函岑）

而蔡函岑公開喜訊後，也掀起大批網友留言回應「終極系列最喜歡的女神，恭喜寒」、「恭喜！從小看妳演終極系列，時間過了好久了，我都大二了！要幸福喔」、「終於找到屬於你的夏天，恭喜恭喜」。而蔡函岑的親妹妹蔡頤榛（五熊）同樣也是《終極》系列偶像劇的演員出身，目前姊妹倆都有好歸宿，也讓影迷相當感動。

▲蔡函岑。（圖／翻攝自Facebook／蔡函岑）

▲蔡函岑妹妹是蔡頤榛（五熊）。（圖／翻攝自Facebook／蔡函岑）

此外，《ETtoday星光雲》求證蔡函岑的經紀人，目前還沒有得到證實喜訊的回應。

▲蔡函岑。（圖／翻攝自Facebook／蔡函岑）

▲蔡函岑過去演出「終極系列」走紅。（圖／翻攝自Facebook／蔡函岑）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

推薦閱讀

國慶文「台藝人第一PO是他」！曾智希晃國旗 女星愛國脫到剩比基尼

國慶文「台藝人第一PO是他」！曾智希晃國旗 女星愛國脫到剩比基尼

汪建民病逝付不出喪葬費...社會局發聲沒介入！　醫院出手籌錢辦告別式

汪建民病逝付不出喪葬費...社會局發聲沒介入！　醫院出手籌錢辦告別式

毛弟自創品牌「賣包包被罵割韭菜」！遭諷是淘寶貨　被列5點負評招黑

毛弟自創品牌「賣包包被罵割韭菜」！遭諷是淘寶貨　被列5點負評招黑

郭雪芙「難得低胸」超兇身材現形！包不住事業線 震撼3.5萬人

郭雪芙「難得低胸」超兇身材現形！包不住事業線 震撼3.5萬人

范琪斐前夫辦離婚哭了！她堅持回收「2定情物」：不想他轉送給新女友

范琪斐前夫辦離婚哭了！她堅持回收「2定情物」：不想他轉送給新女友

蔡尚樺球賽穿超辣！坐場邊「細肩帶快包不住」超兇上圍全看光 震撼千人

蔡尚樺球賽穿超辣！坐場邊「細肩帶快包不住」超兇上圍全看光 震撼千人

汪建民妹妹接連送走3家人！爸罹血癌、哥肺衰竭早逝　媽媽曾罹淋巴癌

汪建民妹妹接連送走3家人！爸罹血癌、哥肺衰竭早逝　媽媽曾罹淋巴癌

恭喜！「醫界王陽明」賴弘國老婆順利生下女兒　升格4口之家

恭喜！「醫界王陽明」賴弘國老婆順利生下女兒　升格4口之家

獨家／楊千霈首發聲回應婚變！「的確跟小孩都住台北」：我們很任性

獨家／楊千霈首發聲回應婚變！「的確跟小孩都住台北」：我們很任性

快訊／國慶寶寶誕生！KID老婆平安生下女兒　曬合照：多了一位女兒傻瓜

快訊／國慶寶寶誕生！KID老婆平安生下女兒　曬合照：多了一位女兒傻瓜

吳怡霈「試用後決定不開團」　竟遭廠商逼買下樣品！　

吳怡霈「試用後決定不開團」　竟遭廠商逼買下樣品！　

汪建民「喪葬費籌不出來」社會局出手了！鉅額欠債曝 4天後辦告別式

汪建民「喪葬費籌不出來」社會局出手了！鉅額欠債曝 4天後辦告別式

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

國慶文「台藝人第一PO是他」！曾智希晃國旗 女星愛國脫到剩比基尼

汪建民病逝付不出喪葬費...社會局發聲沒介入！　醫院出手籌錢辦告別式

毛弟自創品牌「賣包包被罵割韭菜」！遭諷是淘寶貨　被列5點負評招黑

郭雪芙「難得低胸」超兇身材現形！包不住事業線 震撼3.5萬人

范琪斐前夫辦離婚哭了！她堅持回收「2定情物」：不想他轉送給新女友

蔡尚樺球賽穿超辣！坐場邊「細肩帶快包不住」超兇上圍全看光 震撼千人

汪建民妹妹接連送走3家人！爸罹血癌、哥肺衰竭早逝　媽媽曾罹淋巴癌

恭喜！「醫界王陽明」賴弘國老婆順利生下女兒　升格4口之家

獨家／楊千霈首發聲回應婚變！「的確跟小孩都住台北」：我們很任性

快訊／國慶寶寶誕生！KID老婆平安生下女兒　曬合照：多了一位女兒傻瓜

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

蔡函岑

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 宋枝恩幸福嫁輪椅族朴偉！　唯獨Secret她消失⋯韓網爆不合傳言
  2. 《終極》女神國慶宣布：我結婚了　「超閃鑽戒曝光」親妹也是藝人
  3. 台工廠哭訴「最近很難生存」！二伯堅持MIT…幕後原因曝：一起走下去
  4. 杜汶澤國慶日發文「祝福錦繡中華」！1動作暗酸吳慷仁　網一看笑了
  5. 快訊／國慶寶寶誕生！KID老婆平安生下女兒　曬合照：多了一位女兒傻瓜
  6. 趙孟姿一轉頭「許孟哲端蛋糕現身」哭了　全家四口罕見公開合體！
  7. 康康曬25年前嫩照「曝超狂專輯紀錄」！　吳宗憲幫他配唱、錄音師是周杰倫
  8. 恐怖喜劇漫《陰陽眼見子》真人化！　原菜乃華首次單獨女主角
  9. 《王之國》他遭控校暴「像踩死螞蟻般輕鬆」　同窗驚恐憶：他是暴君⋯
  10. 不只性侵女星！日人夫諧星再爆「私下劣行」內幕　遭公司火速踢出

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366