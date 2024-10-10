《終極》女神國慶宣布：我結婚了　「超閃鑽戒曝光」親妹也是藝人

記者黃庠棻／台北報導

台灣偶像劇「終極系列」是許多七、八年級生的青春回憶，其中包括《終極一家》、《終極一班》、《終極三國》都大獲喜愛，也成功捧紅不少演員。其中，角色「蔡雲寒（金剛姐姐）」蔡函岑在戲劇結束後跟劇組依舊保持深厚友誼，更在10日國慶日這一天宣布結婚喜訊。

▲蔡函岑跟「終極系列」演員仍維持深厚友誼。（圖／翻攝自Facebook／蔡函岑）

蔡函岑今（10）日在個人社群網站上曬出一張牽手照，寫下「是的，我要結婚了」，並附上一朵玫瑰花的表情符號，照片上可以看得出她的手指戴著閃亮鑽戒，跟另一半的手腕上有明顯的銀色對鍊，她還附上一段聖經路得記的段落「不要催我回去不跟隨你！你往哪裡去，我也往哪裡去；你在哪裡住宿，我也在哪裡住宿。你的國就是我的國，你的神就是我的神。」

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▲蔡函岑宣布結婚喜訊。（圖／翻攝自Facebook／蔡函岑）

而蔡函岑公開喜訊後，也掀起大批網友留言回應「終極系列最喜歡的女神，恭喜寒」、「恭喜！從小看妳演終極系列，時間過了好久了，我都大二了！要幸福喔」、「終於找到屬於你的夏天，恭喜恭喜」。而蔡函岑的親妹妹蔡頤榛（五熊）同樣也是《終極》系列偶像劇的演員出身，目前姊妹倆都有好歸宿，也讓影迷相當感動。

▲蔡函岑妹妹是蔡頤榛（五熊）。（圖／翻攝自Facebook／蔡函岑）

此外，《ETtoday星光雲》求證蔡函岑的經紀人，目前還沒有得到證實喜訊的回應。

▲蔡函岑過去演出「終極系列」走紅。（圖／翻攝自Facebook／蔡函岑）