曾氣到不想再扮傑克船長　強尼戴普為了病童再粉墨登場

▲強尼戴普再次扮成傑克船長，這次來兒童腫瘤病房探訪病童。（圖／翻攝自Donostiako Ospitalea官方Facebook）

圖文／鏡週刊

大家還記得2022年強尼戴普（Johnny Depp）跟前妻安柏赫德（Amber Heard）打官司的時候，曾大吐苦水，表示好萊塢都跟他光速切割，特別是迪士尼，讓他揚言不會再重返《神鬼奇航》（Pirates of the Caribbean）。結果現在他食言而肥，因為西班牙的病童就是想看傑克船長，所以他就出馬了！

當初2018年英國媒體《太陽報》（The Sun）刊登了安珀赫德的訪問，指出強尼多次家暴安珀，因而讓他不爽一狀告上法院媒體毀謗，結果敗訴，得到法院認證「會家暴的男人」，於是片商都紛紛跟他切割，包括迪士尼。在法庭上，他曾被問到，假使迪士尼拿出6億美金片酬，也無法讓他願意點頭重返《神鬼奇航》嗎？他一口回答：「沒錯。」

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但是世界各地的迪士尼樂園「加勒比海盜」遊樂設施中，依然繼續展出他扮演的傑克史派羅船長，讓強尼戴普非常不爽，「他們沒有刪除我的角色，也沒有停止販售傑克史派羅的娃娃，一切都照賣不誤，他們只是不想發現可能在我身後的那些事情。當然在這其中投入了很多我自己，跟很多人一起完成了電影，加入很多我個人的才華，包括自己重寫對白、場景跟笑話後。我不太明白，在經過漫長的合作關係，與就迪士尼而言成功的商業表現後，我怎麼突然就變成罪人，直到我得證明自己是無辜的？」

從此以後，大家就認為應該是再也看不到傑克船長。沒想到西班牙時間9月26日，強尼戴普在出席影展之後，打扮成傑克船長，來到多諾斯蒂亞大學醫院（Donostiako Ospitalea），探望兒童腫瘤病房，跟病童們打成一片。據悉，他從頭到尾都以傑克船長自居，沒說自己是強尼戴普。

這不是強尼戴普頭一次打扮成傑克船長出巡，過去他也曾在溫哥華、巴黎、倫敦、澳大利亞等地，扮成傑克船長慰問醫院的病童，傳為佳話。但這次真的很不尋常，畢竟是在跟迪士尼撕破臉之後，強尼戴普都公開吐槽了，《神鬼奇航》系列的進度變成一個謎團之際，大家都以為他會恨死傑克船長才對，沒想到居然破例。多諾斯蒂亞大學醫院表示，這次探訪行動不僅讓所有病童眉開眼笑，也讓全部工作人員，從醫師到護理師，感到如沐春風般的欣慰。

▲傑克船長來查房了！（圖／翻攝自Donostiako Ospitalea官方Facebook）

不過2022年6月在英國宣傳《捍衛戰士：獨行俠》的製片傑瑞布洛克海默（Jerry Bruckheimer），被問到下一部《神鬼奇航》的進度。他證實之前媒體報導迪士尼高層的想法，就是正在發展兩個劇本，一個由瑪格羅比（Margot Robbie）主演，另外一個則沒有。至於強尼戴普是否會再出現？他的答案是：「未來尚未決定。」同年12月，製片傑瑞布洛克海默的答案又換了，表示以女性為主的版本不見得要作廢、但也不會在短時間內問世，「我們正在努力的，是嘗試製作另外一個版本。」所以，我們又可以期待傑克船長回歸大銀幕了嗎？！

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