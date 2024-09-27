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歌手卜星慧遭老師嚴重霸凌　老師邀回校唱歌　她氣回：我不要

記者葉文正／台北報導

教師節即將到來，紅心字會」36週年慶發起《送愛進校園》活動，號召藝人黃氏兄弟、林岱縈、莊錠欣、蔡允潔、卜星慧、《未來少女》日光之橙小分隊「ELL&s」等30位藝人，將展開巡迴全省校園，透過藝人現身說法、勵志分享、音樂演唱等方式，傳遞愛的正能量，不過卜星慧表示，國中時曾遇老師霸凌，讓她差點想輕生，所以老師邀她回去學校唱歌，她堅決說「不！」

▲▼卜星慧出席紅心字會教師節「感恩敬師」公益記者會。（圖／記者李毓康攝）

卜星慧出席紅心字會教師節「感恩敬師」公益記者會。（圖／記者李毓康攝）

卜星慧現在是歌手也是音樂創作人，談到當年遭遇，她透露：「求學時遇到好老師跟壞老師，我被老師霸凌時，老師會把我整個書包翻掉，我國小跟國中都有很痛苦的時候，爸媽又常常只聽老師講的，有好幾次有去尋短，那時每天醒來，不想去學校，還會一直發抖。」上學對她來說是件痛苦的事。

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▲▼蔡允潔、黃氏兄弟、林岱縈、楊曉帆、曲羿（曲曲）等人出席紅心字會教師節「感恩敬師」公益記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡允潔、黃氏兄弟、林岱縈、楊曉帆、曲羿（曲曲）等人出席紅心字會教師節「感恩敬師」公益記者會。（圖／記者李毓康攝）

卜星慧說，當然求學時也有遇到好的老師，有時老師一句話，就覺得很溫暖，但壞老師就會說：「妳考試考不好，是社會敗類」，這位老師還透過經紀人要她回去學校表演，我就說我不要。」求學時的陰影真的揮之不去。

▲▼《未來少女》日光之橙小分隊「ELL&amp;s」出席紅心字會教師節「感恩敬師」公益記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲《未來少女》日光之橙小分隊「ELL&amp;s」。（圖／記者李毓康攝）

卜星慧更表示，每當我功課不好，老師就說他想打人，就會說沒及格的站起來，因為全班就我不及格，「他還會叫地理老師打我，有次地理老師打我，我終於鼓起勇氣，我就問老師為何打我，他就戲劇化地說，你聽聽看她講的是什麼話，再過許多年，你就會發現妳是個可恥之徒，我還被打小腿，他說要讓全校看到我被打了。」

卜星慧認為，這些人的行為，如果到現在真的一個都逃不了，長大之後，我就化悲憤為力量，我會持續做一個好老師，若沒有發生那些事情，不會有今天的我。假設我一路順遂，所以我就想開，要認真對待眼前的人。當年霸凌我的人來找我，我就不要回他。

卜星慧也說，後來當老師，接觸過學生很多，從小朋友到大人都有，「我認為不應該先入為主，去評判對方是壞孩子，就算常遲到，也有可能有其他天賦，有人跟我談性議題，我也會提醒安全措施要做好，不管遇到好事壞事，我也不會去責問，我會提代價，你會扛得住嗎？身為老師我會跟學生私約，當阿姨或姐姐聊天，可能會對學生比較有幫助。」

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