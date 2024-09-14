王鶴棣再爆醉後失控吼「弄死所有人」！KTV私密片外洩　導演急發聲

記者田暐瑋／綜合報導

新生代陸劇男神王鶴棣自演出《蒼蘭訣》後，人氣水漲船高，他主演的《大奉打更人》即將推出，近日卻被狗仔爆料與劇組女演員陳小紜是「劇組夫妻」，疑似從去年熱戀至今，如今又有一支影片被傳出，他在片中情緒激昂，大聲宣稱要「弄死所有人」，再度掀起討論。

▲王鶴棣、陳小紜爆出因戲結緣熱戀中。（圖／翻攝字王鶴棣、陳小紜工作微博）

王鶴棣與女星陳小紜被拍到在KTV互動親密，先是王鶴棣為陳小紜演唱〈告白氣球〉，男方深情注視女方、摟肩，之後兩人還一起合唱〈因為愛情〉，王鶴棣還陶醉地把頭靠在陳小紜肩膀，但雙方否認戀情。接著又有人爆出新的影片，同晚王鶴棣疑似藉著酒意，情緒變得高昂，站在房間中央位置面對眾人，大聲叫囂：「《大奉打更人》弄死所有人！」

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▲王鶴棣酒後失控。（圖／翻攝自微博）



儘管有同行人嘗試勸他保持低調，但似乎未能平息王鶴棣當時的情緒，引來網友熱議，對此，該劇導演出面緩頰：「開個玩笑喊喊口號而已，那就期待《大奉打更人》早日播出！」至於王鶴棣的緋聞，工作室發出聲明嚴正反駁，先是曬出一張狗仔的影片截圖並打上一個大大的「假」字，接著附文寫下「殺青聚餐，輪流唱歌，別編故事，已委託律師對惡意造謠內容進行取證，追究相關侵權主體法律責任。」