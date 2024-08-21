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快訊／珍妮佛羅培茲提離婚！法院紀錄公開 復合班艾佛列克2年情斷

記者潘慧中／綜合報導

珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）、班艾佛列克（Ben Affleck）分手近20年後好不容易復合，並於2022年結婚，沒想到，不少外媒在美國時間20日指出，根據洛杉磯高等法院的紀錄，雙方已正式分道揚鑣。

▲珍妮佛羅培茲與班艾佛列克爆婚變。（圖／達志影像／美聯社）

▲根據洛杉磯高等法院的紀錄，班艾佛列克、珍妮佛羅培茲已分道揚鑣。（圖／達志影像／美聯社）

據《CNN》報導，珍妮佛羅培茲20日正式提出離婚，而這一天剛好是她和班艾佛列克2022年舉辦婚禮的週年紀念日。雙方目前不但已分手還分居了。

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報導還指出，珍妮佛羅培茲已經取消了夏季的巡演活動，選擇和家人共度時光，並賣掉了和班艾佛列克位於比佛利山莊的豪宅。《CNN》聯繫了雙方的經紀人，但尚未獲得回應。

▲班艾佛列克、珍妮佛羅培茲歷經相戀、分手、復合並結婚，最終仍選擇分道揚鑣。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，班艾佛列克和珍妮佛羅培茲最初因為合作喜劇《Gigli》而結識，並發展成戀人關係，2003年一度論及婚嫁，隔年卻分手了。因此，雙方事隔多年復合的消息曝光後，粉絲都相當興奮。如今，洛杉磯高等法院的紀錄公開後，讓外界都感到不勝唏噓。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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珍妮佛羅培茲, Jennifer Lopez, 班艾佛列克, Ben Affleck

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