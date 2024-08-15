吳姍儒同框吳宗憲慶生！　燦笑捧臉甜喊：永遠的小女孩

記者王靖淳／綜合報導

女星吳姍儒今（15）日開心慶祝34歲生日，平時會在社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享日常的她，透過限時動態PO出好友替自己慶生的照片，其中還可見到與爸爸吳宗憲燦笑捧臉同框的合照，完美展現父女間深厚的情感。

▲吳宗憲（圖左）替女兒慶生。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

透過吳姍儒在IG限動分享的合照可見到，她身穿藍白相間的上衣，頭戴淺色的鴨舌帽，用雙手托著臉頰，不僅對鏡頭擺出可愛俏皮的動作，同時也露出甜美自然的笑容。照片中，吳宗憲穿著深色長袖上衣，對鏡頭面帶微笑，雙眼微彎的模樣，顯得非常開心。他將一隻手輕輕搭在女兒的左手臂上，動作親密自然，不僅展現出滿滿的父愛，整體氛圍充滿溫馨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲吳姍儒（圖左）平時會在社群分享日常。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）



此外，吳姍儒以及吳宗憲的面前擺著一個點燃蠟燭的生日蛋糕，為這次的慶生增添了喜慶的氣氛。為此，吳姍儒在照片中留下「Always, always daddy's little girl」的註解，表示自己在爸爸心中永遠是小女孩般地存在，同時也在照片上標記對方的IG帳號。畫面曝光後不久，立即掀起網友討論。