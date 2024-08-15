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吳念軒愛犬遭咬傷濺血！怒控狗主人「不繫牽繩」：遛狗有良心一點

記者陳芊秀／綜合報導

男星吳念軒收養愛犬「Takila」，從愛犬剛出生到現在是將近30公斤的大狗，陪伴狗女兒長大。他凌晨在限動曬照，透露帶愛犬去寵物公園時，遭到其他狗兒咬傷，且狗主人在旁邊也不支開，為此相當生氣。

▲▼吳念軒限動透露愛犬遭咬傷。（圖／翻攝自IG）

▲▼吳念軒限動透露愛犬遭咬傷。（圖／翻攝自IG）

▲吳念軒很疼愛狗女兒「Takila」，時常分享與狗的合照。（圖／翻攝自IG）

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照片中，愛犬Takila眼睛周圍冒血。吳念軒直言「真心建議對狗不友善的狗，即使到了寵物公園，也需要主人用牽繩繫好陪在旁邊。」他表示Takla才剛進去，就被失控的狗衝過來咬，導致眼睛旁邊差點失明，更提到「狗主人在旁邊自己也不上前支開或架開」、「事後在旁邊不拿繩索結果還是不繫牽繩」，目睹狗女兒遭咬傷流血幾個小時都沒停，越想越生氣。

吳念軒遇過更多無言的事，認為這次太嚴重所以發限動。他表示養毛小孩是無止盡的學習，自己也不斷再學習，「奉勸大家對遛狗有良心一點，自己的狗自己教」，要更注意放繩，保護自己和別人的毛小孩。文末更用上3個生氣表情符號「Like father like son. 尬天借膽（有其父必有其子，向天借膽）。」

▲▼吳念軒限動透露愛犬遭咬傷。（圖／翻攝自IG）

▲吳念軒限動透露愛犬遭別的狗咬傷，且狗主人不上前支開，事後還是沒有繫牽繩。（圖／翻攝自IG）


【吳念軒發文】

真心建議對狗不友善的狗即使到了寵物公園也需要主人用牽繩繫好陪在旁邊。
Takila才剛進去，就被失控的狗衝過來一口咬到眼睛旁邊差點失明，狗主人在旁邊自己也不上前支開或架開？？？
事後在旁邊不拿繩索結果還是不繫牽繩
流血幾個小時都沒停 越想越生氣真火爆
還有遇到更多無言的事情，只是這次太嚴重於分享。

養毛小孩的路是無止盡學習，我也一直在不斷學習，奉勸大家對遛狗有良心一點，自己的狗自己教，放繩要評估和更注意，也保護好自己和別人的毛小孩。

Like father like son. 尬天借膽。

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