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台AV女優胎尼「搭小黃遇司機狂聊天」！　15分鐘車程超無奈：社交變負的

記者王靖淳／綜合報導

網紅Tiny Lu（胎尼）今年2月證實以藝名「田井虹」進軍日本AV界，不過因為事後與合作片商發生糾紛，所以網友遲遲未能看到其作品，平時會在社群分享生活的她，今（6）日透過Threads發文透露，在搭計程車時遇到一位話很多的司機，讓她這段15分鐘車程的社交能量直接變成負的。

▲胎尼。（圖／翻攝自Instagram／tiny219__）

▲Tiny（胎尼）平時會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／tiny219__）

胎尼表示，她在回家途中偶遇一位退休廚師轉行的計程車司機，這位司機對聊天顯得異常熱衷。胎尼透露，儘管她只是偶爾回應對方一個「嗯」，但這位前廚師卻能夠不間斷地長篇大論，展現他極高的活潑形象以及交談熱情，進而讓這段約十五分鐘的車程變得似乎特別漫長。

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▲胎尼。（圖／翻攝自Instagram／tiny219__）

▲Tiny（胎尼）發文透露遇到話很多的計程車司機。（圖／翻攝自Threads／tiny219__）

胎尼坦言，她在到家時感覺到自己的「社交血量」幾乎耗盡，甚至形容社交能量因這段熱烈的單方面對話，而變成了負數，表達她在應對過度社交互動時的無奈。為此，貼文曝光後，吸引網友朝聖按讚，同時也有不少人覺得能夠體會胎尼當下的感受，紛紛留言表示「天啊！感覺得一直聽他說話，累」、「辛苦了，這種情況我會馬上戴上耳機，進入與世隔絕模式」。

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Tiny, 胎尼, 女優

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