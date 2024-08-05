女諧星偷罵同行「去死」PO錯帳號GG！刪文仍遭炎上　低頭道歉了

記者劉宛欣／綜合報導

日本女諧星福娃醬（フワちゃん）平時幽默直率的風格深受廣大觀眾喜愛，然而，近日她於X（舊稱推特）上直接公開發文批評另一名女諧星安子（やす子），甚至脫口詛咒對方「去死」，立刻遭日網炎上，目前該則貼文已經刪除，她也緊急出面道歉，承諾之後會親自向安子本人道歉，但網友們並不買單。

▲福娃醬轉發安子的貼文要對方去死，馬上遭炎上。（圖／翻攝自フワちゃん、やす子X）

安子日前於X上發文寫下「安子奧運，只要活著就很了不起了，大家都是冠軍」，沒想到福娃醬於4日卻突然轉發該則貼文，並且寫下「妳算什麼東西，去死吧，妳已經在預賽就被淘汰了」，這則轉貼立刻被網友截圖，隨後廣傳於各大社群平台，引發熱烈討論，目前福娃醬的帳號已經看不到該則轉發，似是意識到闖禍，立刻就刪了文章。

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▲福娃醬道歉。（圖／翻攝自フワちゃんX）

同一天，福娃醬於晚間再度於X發文表示「非常難過」，接著表示「真的非常抱歉，這不該在這裡說，但我說了不該說的話，傷害了對方，我會親自向對方致歉」，打臉了部分認為她是被盜帳號的粉絲，不少人指出她應該本來是想用私人帳號發文，卻不小心發在了公開帳號，即便如此仍無法接受她隨意對他人做出言語霸凌的行為，不買單她的道歉文。