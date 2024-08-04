▲ 胡瓜女裝扮成「媽媽」熊抱洪榮宏。（圖／高雄流行音樂中心提供）



記者翁子涵／台北報導

《2024 高流X真愛秀・藍寶石大歌廳》昨（3日）起一連2天於高流盛大登場，金曲歌王洪榮宏二度登藍寶石獻唱，他先前就預告：「盡量不跟第一次去藍寶石的歌單重複！」也因此他特別從眾多「榮氏經典」中挑了一些自己過去在演出時比較少唱的歌演唱，包括《我是男子漢》、《見面三分情》、《愛的小路》，首首都掀起全場回憶殺，引吭加入大合唱。

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▲▼ 胡瓜男扮女裝現身為洪榮宏獻花。（圖／高雄流行音樂中心提供）

而在唱到懷念金曲《媽媽是歌星》時，當洪榮宏一念經典口白，身為主持人的胡瓜竟無預警以女裝之姿扮成「媽媽」跑出來獻花，他不僅換上女裝、抹胭脂口紅亂入要求一起合唱，自稱是洪榮宏媽媽的他，還打趣開玩笑說：「媽媽最近練身體練得很好，變得很壯，要去參加奧運比賽了！」讓洪榮宏當場哭笑不得。

扮成歌迷的胡瓜，還向洪榮宏點歌《思慕的人》、《挽仙桃》，突如其來的驚喜彩蛋，讓台下歌迷笑成一團，洪榮宏見狀更笑說：「醜媽媽來了！」胡瓜最後更熊抱洪榮宏，雙方一來一往的逗趣互動，讓歌迷看得過癮。

洪榮宏透露當年因為胡瓜反串與自己搭檔演「母子」，內容趣味橫生轟動秀場，因此特別把這段「母子情」畫面原汁原味重現，如今在今年藍寶石舞台上再叫胡瓜一聲「媽」，可說掀起滿滿回憶殺。

