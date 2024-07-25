歐陽妮妮剛爆懷孕「深夜被證實已和張書豪結婚」！0偽裝現身戶政事務所

記者潘慧中／綜合報導

歐陽妮妮與張書豪穩交5年，6月底答應求婚後，又被週刊爆料疑似懷孕的消息，雖然雙方並未證實此事，但媽媽傅娟24日深夜搶先分享一個喜訊，那就是小倆口早在19日登記結婚，那天剛好是媽媽的62歲生日。

▲傅娟24日深夜證實歐陽妮妮19日已和張書豪登記結婚。（圖／翻攝自小紅書／傅娟）



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畫面中，可以看到歐陽妮妮與張書豪一行人現身信義區戶政事務所，她特地選在傅娟生日當天登記結婚，「這樣以後永遠不會忘記，就可以一起慶祝，不用分開慶祝。」

▲歐陽妮妮解釋特地選在傅娟生日登記結婚的原因。（圖／翻攝自小紅書／傅娟）



歐陽妮妮與張書豪正式完成人生大事後，和家人們一起到餐廳慶祝。傅娟感性地說，62歲生日是最特別的生日，不只大女兒登記結婚，小女兒歐陽娣娣前一天從長沙「轉了8個小時回家」，二女兒歐陽娜娜更是當天下午「轉了兩趟飛機飛了20個小時」，一家人得以聚在一起，對她而言就是最開心的。

▲歐陽娣娣和娜娜都特地趕回台灣。（圖／翻攝自小紅書／傅娟）



至於歐陽妮妮是否有懷孕，張書豪24日透過經紀人向《ETtoday星光雲》低調表示，「謝謝關心，如果有好消息會跟大家分享的，謝謝」，並未證實與老婆是否先有後婚，而是感謝外界的關心。