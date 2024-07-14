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邊佑錫保鑣「機場拿燈狂射路人」　韓網吵1天⋯老闆道歉：做錯了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣演員邊佑錫參演戲劇《背著善宰跑》後爆紅，他近來從南韓飛往香港舉辦見面會，卻在機場發生一件插曲，身邊的保鑣保護過度，竟拿著小型手電筒往路人手機照，引起韓網反彈，認為「這樣做對眼睛很傷」。爭議吵了一天，保鑣公司老闆14日透過韓媒道歉「保鑣射燈的行為錯了，造成市民的不便很抱歉。」

▲▼▲▼ 邊佑錫保鑣機場舉動被罵爆「拿燈狂射路人」　韓網怒飆：對眼睛很傷。（圖／翻攝自推特0oXxO_OxXo0）

▲邊佑錫保鑣拿燈射路人，公司老闆道歉了。（圖／翻攝自theqoo）

邊佑錫保鑣照燈一事，發生於12日機場內，為了不讓粉絲拍下影片或照片，在機場公共區域拿著燈狂照路人與民眾，只要有人拿手機拍，保鑣就不斷照燈，影片曝光後令韓網暴怒，痛批「那是公共區域」、「被照的有些都是路人」，後續雖然也有網友認為「保鑣盡責保護藝人的護照資訊隱私」，但大多數人認為保鑣反應過度了。

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對此，該位保鑣的公司老闆14日受訪，透過韓媒致歉，承認保鑣的行為有誤，並向民眾表達歉意，「最近粉絲增加，擔心會發生安全事故，所以格外費心，不只重視演員，也會注意到周邊人們的安全。」承諾會更注意安全。

▲邊佑錫保鑣機場舉動被罵爆「拿燈狂射路人」　韓網怒飆：對眼睛很傷。（圖／翻攝自theqoo）

▲邊佑錫保鑣拿燈狂射路人，引起韓網眾怒。（圖／翻攝自theqoo）

邊佑錫人氣飆漲，13日在香港舉辦記者會，地點為對外開放式場地，吸引千名粉絲到場，他最後更繞場打招呼，知名度居高不下，但所到之處皆是粉絲，也引起不小秩序騷動的意外，網路上因此出現呼籲聲浪，盼望大家理性追星。

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