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徐暐翔首張個人專輯《躍》　走過無盡黑暗釋放內心掙扎躍向自由

文／女子學

以「華人星光大道」為起點，徐暐翔以他真摯內歛的歌聲征戰多個選秀舞台，可惜的是，雖極具實力，也備受盛讚，但這條屬於他的音樂之路走起來並不順逐，而令他深陷人生低潮。

在眾多歌迷的引頸期盼下，徐暐翔帶著首張個人專輯《躍》回歸，而在金獎團隊們的精心打造中，十首連結人生不同階段感觸的靈魂樂章，緩緩地揭露他多年來嚐遍了的酸甜苦辣，也見證了從低潮掙扎走向釋放自我的內心自由。

▲徐暐翔帶著首張個人專輯《躍》回歸。（圖／Sony Music Taiwan – CPOP 台灣索尼音樂，下同）

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走過無盡黑暗，抵達人生彼岸

以〈黑〉拉開序幕，幻化出黑暗低谷的氛圍，為此張專輯定調；而歇斯底里的搖滾曲〈眼花〉顯出紊亂不安的心緒。這兩首歌可以強烈感受到內心的撕裂拉扯，還有在崩潰之前的奮力自救，就如同專輯想傳遞的訊息：「下一個黑會來，下一個躍也是。」希望所有正在努力熬過黑夜的人們，都能更溫柔地善待自己。

專輯中也有〈我們到底算什麼〉、〈沒有因為之所以〉、〈此生最美的錯〉等多首歌曲，透過徐暐翔的細膩演繹，呈現出了人與人之間難解的情感課題。〈我不會接龍〉則是鼓勵社恐人不要因為害怕接話，而放棄自我表達的機會。

重整過往，開拓未來的生命之「躍」

在看似無盡頭的漫漫長夜中負重前進，為了達成自己的夢想，你可以堅持多久呢？此張專輯的收尾曲〈躍〉由徐暐翔的親自填詞，他不僅將自己難以與他人訴說的艱辛音樂之路描繪地淋漓盡致，而在字句間記錄下與自己和解的旅程。傷痛也許會結痂，但癒後的共存也讓徐暐翔漸漸地能淡然回望過去，如同他在寫下的「躍過黑夜／才發現過去遺憾的深淺／刻畫成我輪廓／所有細節」。

〈躍〉是徐暐翔曾為自己奮鬥的痕跡，在聆聽的過程，乘著這些過往傷痛，忍不住地回想起自己一路走到現在，何嚐不是如此？而這真摯的歌詞沒有刻意雕琢的勵志感，有的是默默鼓舞人心的支持感，在人生的道路上，大多時候我們只能孤獨前行，或許步伐疲憊緩慢，但「只願／依舊燦爛／平凡的耀眼」，最終我們都能綻開笑容。

徐暐翔以《躍》入圍了第35屆金曲獎最佳新人獎，不僅一圓年少時的夢，也溫柔地擁抱了自己在顛簸音樂之路上的傷痛。「和自己心底悄悄發生的遺憾自在的相遇」，最終雖未摘下甜美果實，但徐暐翔於典禮後的感觸，也讓得獎與否顯得不那麼重要了，畢竟發生過的一切都很好。

延伸閱讀

第 35 屆金曲獎：最佳 MV 眾星雲集，一趟眼耳共享的質感旅程

「往自由的車 叫割捨」 〈大人〉：褪去愛情外殼，那是趟自己與自己和解的旅程

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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女子學, 徐暐翔, 金曲獎

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