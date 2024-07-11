陳妍希新戲重現鄧麗君！　復古造型亮相挨酸

記者王靖淳／綜合報導

女星陳妍希和陳曉結婚8年育有1子，日前遭大陸狗仔爆料婚姻破裂，男方更遭指願意淨身出戶也要離婚，不過雙方皆未對此正面回應。然而，陳妍希2018年出演的電視劇《但願人長久》最近開播，在劇中扮演鄧麗君的她，造型曝光後獲得正反兩極的評價。

▲陳妍希在2018年出演《但願人長久》。（圖／翻攝自微博）

《但願人長久》是以「永遠的軍中情人」鄧麗君真人故事改編的電視劇，陳妍希飾演鄧麗君，詮釋歌后勵志追夢的過程以及傳奇的一生，該劇在2018年拍攝完成，不過疑似遭大陸政府視為敏感題材，直到今年6月才低調播出。陳妍希在劇中有許多復古的穿著及妝容，因此播出後受到不少劇迷的討論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳妍希在2018年出演《但願人長久》，最近開播。（圖／翻攝自微博）

有網友稱讚陳妍希在劇裡演的很好，不僅眼神清澈有情，且本身的氣質與鄧麗君很像，大讚她唱歌非常好聽，「年代感很足」、「努力從來不負等待」；不過有另派網友表示，陳妍希模仿鄧麗君沒有模仿到精髓，對劇中造型感到不滿，批評根本是翻車，同時也認為劇情看起來有點尷尬。

▲陳妍希在《但願人長久》中的造型引發正反兩面評價。（圖／翻攝自微博）