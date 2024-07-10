伊能靜現身五分埔街頭！　8歲愛女「高過她肩膀」近況曝光

記者黃皓瑋／綜合報導

女星伊能靜2015年與大陸男星秦昊再婚，隔年生下女兒「小米粒」，目前定居上海的她，近期帶著女兒回到台灣探親，也不忘把握機會四處逛逛，並透過社群平台分享在地生活。日前她前往台北五分埔挑衣服、大嗑美食，和女兒逛街的畫面隨之曝光，小米粒的身高也引發網友關注。

▲伊能靜帶女兒回台灣探親。（圖／翻攝自微博／伊能靜）



伊能靜5日在小紅書發佈Vlog，分享她在台北吃的早餐，引起大陸網友熱烈討論，昨（9日）她上傳新影片，介紹五分埔的商店，只見她在多家服飾店翻看衣服、鞋子，並透露以前在台灣做造型時，「偶爾找不到打底又很緊急，造型師就會到五分埔找貨」。

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伊能靜也不忘享用懷念的美食，一口氣買了臭豆腐、紅豆餅、章魚燒、滷味、仙草凍等，直呼這些是她「每次一下飛機當晚必報到的小吃攤」，買完之後更直接在路邊開吃，展現親民作風。影片中也出現了她與小米粒肩並肩逛街的背影，只見8歲的小米粒，身高已經略高於伊能靜的肩膀，讓許多網友驚呼「長這麼大了啊」、「米粒好高啊」。

▲伊能靜和小米粒一起逛街的背影曝光。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜）



▲伊能靜買完美食就地開吃。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜）